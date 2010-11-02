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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 січ, 2019 21:57
Aps
Оплата одним платежем или суммарно в месяц на 1000? Интернет оплаты проходят или только магазины? Спасибо
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malser
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Додано: Чет 17 січ, 2019 22:08
malser написав:Aps
Оплата одним платежем или суммарно в месяц на 1000? Интернет оплаты проходят или только магазины? Спасибо
Суммарно.
Если торговые операции то думаю безразницы.
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Чет 17 січ, 2019 22:10
VASH
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