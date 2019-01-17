Aps
Оплата одним платежем или суммарно в месяц на 1000? Интернет оплаты проходят или только магазины? Спасибо
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 січ, 2019 21:57
Aps
Оплата одним платежем или суммарно в месяц на 1000? Интернет оплаты проходят или только магазины? Спасибо
Додано: Чет 17 січ, 2019 22:08
Re: ОТП БАНК
Суммарно.
Если торговые операции то думаю безразницы.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 05:45
Оплата в портмоне не в счёт?
никому не верю
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