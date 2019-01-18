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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 571572573574

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 617
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
134
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
141
Всього голосів : 617
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:57

Aps

Оплата одним платежем или суммарно в месяц на 1000? Интернет оплаты проходят или только магазины? Спасибо
malser
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:08

Re: ОТП БАНК

malser написав:Aps

Оплата одним платежем или суммарно в месяц на 1000? Интернет оплаты проходят или только магазины? Спасибо
Суммарно.
Если торговые операции то думаю безразницы.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 05:45

  malser написав:Aps

Оплата одним платежем или суммарно в месяц на 1000? Интернет оплаты проходят или только магазины? Спасибо

Оплата в портмоне не в счёт?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:12

Чому? І портмоне врахується, і навіть сплата комунальних в otpsmart.
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:58

  kreuz написав:С нас ещё при открытии по сотке струсили на этот блок. Кстати, тарифы в итоге нашли: OTP Tickets Travel Card Лояльний. Отличия такие:
1) абонка 0 против 20
23) СМС 0 против 5
19) штраф за просрочку кредитной линии 150, в обычных такой платы вообще нет.


Підкажіть будь ласка, як отримати карту з таким тарифом?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:16

  Alexey_k9 написав:
  kreuz написав:С нас ещё при открытии по сотке струсили на этот блок. Кстати, тарифы в итоге нашли: OTP Tickets Travel Card Лояльний. Отличия такие:
1) абонка 0 против 20
23) СМС 0 против 5
19) штраф за просрочку кредитной линии 150, в обычных такой платы вообще нет.


Підкажіть будь ласка, як отримати карту з таким тарифом?


Мне, при заносе депо, сразу такую дали... Именная, со сроком выпуску - 5 рабочих дней. Правда, с ней - в Lounge Key не пускают :cry: .
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:25

Re: ОТП БАНК

jay2004, на какую сумму занесли?
MASolomko
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Повідомлень: 639
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:40

Re: ОТП БАНК

20к гривен.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:31

  Alexey_k9 написав:
  kreuz написав:С нас ещё при открытии по сотке струсили на этот блок. Кстати, тарифы в итоге нашли: OTP Tickets Travel Card Лояльний. Отличия такие:
1) абонка 0 против 20
23) СМС 0 против 5
19) штраф за просрочку кредитной линии 150, в обычных такой платы вообще нет.


Підкажіть будь ласка, як отримати карту з таким тарифом?

Сейчас не знаю. Мы за сковородками (500 грн) заносили 20к на акционный новогодний депо на 120 дней под 12%. Сегодня даже Минфин ливонул по 40+200 грн за него спустя где-то три недели, приятно удивив. Коммунальные активно плачу, правда пока только подарочными сковородками, поскольку мои потерялись по пути из Альфы в Моно...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:36

  malser написав:Aps

Оплата одним платежем или суммарно в месяц на 1000? Интернет оплаты проходят или только магазины? Спасибо

Про один платёж в правилах ничего не было. Исключения были по откровенно свинорыльным операциям.
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kreuz
 
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