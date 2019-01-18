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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 січ, 2019 21:57
Aps
Оплата одним платежем или суммарно в месяц на 1000? Интернет оплаты проходят или только магазины? Спасибо
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malser
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Додано: Чет 17 січ, 2019 22:08
malser написав:Aps
Оплата одним платежем или суммарно в месяц на 1000? Интернет оплаты проходят или только магазины? Спасибо
Суммарно.
Если торговые операции то думаю безразницы.
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Aps
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 05:45
malser написав:Aps
Оплата одним платежем или суммарно в месяц на 1000? Интернет оплаты проходят или только магазины? Спасибо
Оплата в портмоне не в счёт?
никому не верю
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sens
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:12
Чому? І портмоне врахується, і навіть сплата комунальних в otpsmart.
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Людина з вулиці
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:58
kreuz написав:
С нас ещё при открытии по сотке струсили на этот блок. Кстати, тарифы в итоге нашли: OTP Tickets Travel Card Лояльний. Отличия такие:
1) абонка 0 против 20
23) СМС 0 против 5
19) штраф за просрочку кредитной линии 150, в обычных такой платы вообще нет.
Підкажіть будь ласка, як отримати карту з таким тарифом?
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Alexey_k9
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:16
Alexey_k9 написав: kreuz написав:
С нас ещё при открытии по сотке струсили на этот блок. Кстати, тарифы в итоге нашли: OTP Tickets Travel Card Лояльний. Отличия такие:
1) абонка 0 против 20
23) СМС 0 против 5
19) штраф за просрочку кредитной линии 150, в обычных такой платы вообще нет.
Підкажіть будь ласка, як отримати карту з таким тарифом?
Мне, при заносе депо, сразу такую дали... Именная, со сроком выпуску - 5 рабочих дней. Правда, с ней - в Lounge Key не пускают
.
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jay2004
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:25
jay2004, на какую сумму занесли?
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MASolomko
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:40
20к гривен.
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jay2004
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:31
Alexey_k9 написав: kreuz написав:
С нас ещё при открытии по сотке струсили на этот блок. Кстати, тарифы в итоге нашли: OTP Tickets Travel Card Лояльний. Отличия такие:
1) абонка 0 против 20
23) СМС 0 против 5
19) штраф за просрочку кредитной линии 150, в обычных такой платы вообще нет.
Підкажіть будь ласка, як отримати карту з таким тарифом?
Сейчас не знаю. Мы за сковородками (500 грн) заносили 20к на акционный новогодний депо на 120 дней под 12%. Сегодня даже Минфин ливонул по 40+200 грн за него спустя где-то три недели, приятно удивив. Коммунальные активно плачу, правда пока только подарочными сковородками, поскольку мои потерялись по пути из Альфы в Моно...
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kreuz
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:36
malser написав:Aps
Оплата одним платежем или суммарно в месяц на 1000? Интернет оплаты проходят или только магазины? Спасибо
Про один платёж в правилах ничего не было. Исключения были по откровенно свинорыльным операциям.
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kreuz
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