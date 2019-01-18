Aps
Оплата одним платежем или суммарно в месяц на 1000? Интернет оплаты проходят или только магазины? Спасибо
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Додано: Чет 17 січ, 2019 21:57
Aps
Оплата одним платежем или суммарно в месяц на 1000? Интернет оплаты проходят или только магазины? Спасибо
Додано: Чет 17 січ, 2019 22:08
Re: ОТП БАНК
Суммарно.
Если торговые операции то думаю безразницы.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 05:45
Оплата в портмоне не в счёт?
никому не верю
Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:12
Чому? І портмоне врахується, і навіть сплата комунальних в otpsmart.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:58
Підкажіть будь ласка, як отримати карту з таким тарифом?
Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:16
Мне, при заносе депо, сразу такую дали... Именная, со сроком выпуску - 5 рабочих дней. Правда, с ней - в Lounge Key не пускают .
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:25
Re: ОТП БАНК
jay2004, на какую сумму занесли?
Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:40
Re: ОТП БАНК
20к гривен.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:31
Сейчас не знаю. Мы за сковородками (500 грн) заносили 20к на акционный новогодний депо на 120 дней под 12%. Сегодня даже Минфин ливонул по 40+200 грн за него спустя где-то три недели, приятно удивив. Коммунальные активно плачу, правда пока только подарочными сковородками, поскольку мои потерялись по пути из Альфы в Моно...
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:36
Про один платёж в правилах ничего не было. Исключения были по откровенно свинорыльным операциям.
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