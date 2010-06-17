На сайте я так понимаю этих тарифов нет? Обычные увидел.
Просто хотел узнать может есть точная инфо с какой суммы депозита предлагают эту карту.
Я участвую в ПриватФонде. Недавно рассматривал вопрос принять участие ещё и в "OTP Pension". Принципе на просторах интернета интерес про продукт ОТП есть.
В этом сообщении есть ссылки на страницы про деятельность фонда.
Скажу так, если есть сайт Фонда с отчетностью и возможностью просматривать доход по счету, то рискнуть можно. ИМХО
А так можно спросить в этой ветке форума.