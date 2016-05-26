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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 572573574575

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 617
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
134
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
141
Всього голосів : 617
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 10:05

Re: ОТП БАНК

  kreuz написав:Кстати, тарифы в итоге нашли: OTP Tickets Travel Card Лояльний.
На сайте я так понимаю этих тарифов нет? Обычные увидел.
Просто хотел узнать может есть точная инфо с какой суммы депозита предлагают эту карту.

  justit написав:Есть рискнувшие воспользоваться?
Я участвую в ПриватФонде. Недавно рассматривал вопрос принять участие ещё и в "OTP Pension". Принципе на просторах интернета интерес про продукт ОТП есть.
В этом сообщении есть ссылки на страницы про деятельность фонда.

Скажу так, если есть сайт Фонда с отчетностью и возможностью просматривать доход по счету, то рискнуть можно. ИМХО
А так можно спросить в этой ветке форума.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 10:52

  MASolomko написав:
  kreuz написав:Кстати, тарифы в итоге нашли: OTP Tickets Travel Card Лояльний.
На сайте я так понимаю этих тарифов нет? Обычные увидел.
Просто хотел узнать может есть точная инфо с какой суммы депозита предлагают эту карту.

Не нашел на сайте тарифов этих тоже. Все как и в обычном, только без ежемесячной платы и платы за СМС.
Мне выдали без оформления депо перед НГ. Так что, полагаю, зависит от того, на кого попадете.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:11

  MASolomko написав:может есть точная инфо с какой суммы

В тарифах нема прив'язки до суми депозиту. Експерт при оформленні казала, що безкоштовну нібито зробили до Дня народження банку. А скільки це свято триватиме, думаю, можна дізнатися і в КЦ.
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:03

Re: ОТП БАНК

  Людина з вулиці написав:Експерт при оформленні казала, що безкоштовну нібито зробили до Дня народження банку.
А коли це свято було чи буде?
MASolomko
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