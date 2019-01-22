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ОТП БАНК
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Додано: Суб 19 січ, 2019 10:05
kreuz написав:
Кстати, тарифы в итоге нашли: OTP Tickets Travel Card Лояльний.
На сайте я так понимаю этих тарифов нет? Обычные увидел.
Просто хотел узнать может есть точная инфо с какой суммы депозита предлагают эту карту.
justit написав:
Есть рискнувшие воспользоваться?
Я участвую в ПриватФонде. Недавно рассматривал вопрос принять участие ещё и в "OTP Pension". Принципе на просторах интернета интерес про продукт ОТП есть.
В этом сообщении
есть ссылки на страницы про деятельность фонда.
Скажу так, если есть сайт Фонда с отчетностью и возможностью просматривать доход по счету, то рискнуть можно. ИМХО
А так можно спросить в этой ветке форума
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MASolomko
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Додано: Суб 19 січ, 2019 10:52
MASolomko написав: kreuz написав:
Кстати, тарифы в итоге нашли: OTP Tickets Travel Card Лояльний.
На сайте я так понимаю этих тарифов нет? Обычные увидел.
Просто хотел узнать может есть точная инфо с какой суммы депозита предлагают эту карту.
Не нашел на сайте тарифов этих тоже. Все как и в обычном, только без ежемесячной платы и платы за СМС.
Мне выдали без оформления депо перед НГ. Так что, полагаю, зависит от того, на кого попадете.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Son of Sun
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Додано: Суб 19 січ, 2019 11:11
MASolomko написав:
может есть точная инфо с какой суммы
В тарифах нема прив'язки до суми депозиту. Експерт при оформленні казала, що безкоштовну нібито зробили до Дня народження банку. А скільки це свято триватиме, думаю, можна дізнатися і в КЦ.
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Людина з вулиці
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Додано: Суб 19 січ, 2019 12:03
Людина з вулиці написав:
Експерт при оформленні казала, що безкоштовну нібито зробили до Дня народження банку.
А коли це свято було чи буде?
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MASolomko
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Додано: Суб 19 січ, 2019 13:34
Дату банкету випитувати було не дуже зручно. Але доки оформлювали акційне депо, до 15 січня, свято ще тривало.
Чи залишилась у них наснага святкувати і надалі, треба з'ясовувати. На сайті можна зателефонувати до КЦ онлайн.
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Людина з вулиці
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Додано: Пон 21 січ, 2019 10:17
Есть ли профит в карте за тарифом "OTP Tickets Travel Card Лояльний"?
Максимум из того, что можно выжать — 1% кешбека. Ну может изредка покупки на тикетс для получения 2%, а так кошерных категорий нет.
Да и смущает 1% за использования кредитных средств в РД. Получается, что даже в тарифе Лояльный карта платная?
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MASolomko
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Додано: Пон 21 січ, 2019 11:25
MASolomko написав:
Есть ли профит в карте за тарифом "OTP Tickets Travel Card Лояльний"?
Нет.
MASolomko написав:
Ну может изредка покупки на тикетс для получения 2%
В любом случае можно найти цены на одинаковые билеты дешевле тикетс. Тикетс уже давно стала Розеткой в билетах - покупают только те, кто ведется на красивую рекламу или честно считают его единственным агентством.
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Poleg
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Додано: Вів 22 січ, 2019 21:47
Шановне товариство!
Кредитка ОТП (ГлобалАвтоКард). Вийшов з пільгового періоду (помилився в розрахунках
).
Щоб повернутися, необхідно загасити карту в 0 (як у Привата, наприклад)?
Бо в ІБ світиться сума без витрат поточного періоду (аналогічну інформацію видає колцент)
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V2
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Вів 22 січ, 2019 21:39
cdj2
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