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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 572573574575

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 617
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
134
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
141
Всього голосів : 617
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 10:05

Re: ОТП БАНК

  kreuz написав:Кстати, тарифы в итоге нашли: OTP Tickets Travel Card Лояльний.
На сайте я так понимаю этих тарифов нет? Обычные увидел.
Просто хотел узнать может есть точная инфо с какой суммы депозита предлагают эту карту.

  justit написав:Есть рискнувшие воспользоваться?
Я участвую в ПриватФонде. Недавно рассматривал вопрос принять участие ещё и в "OTP Pension". Принципе на просторах интернета интерес про продукт ОТП есть.
В этом сообщении есть ссылки на страницы про деятельность фонда.

Скажу так, если есть сайт Фонда с отчетностью и возможностью просматривать доход по счету, то рискнуть можно. ИМХО
А так можно спросить в этой ветке форума.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 10:52

  MASolomko написав:
  kreuz написав:Кстати, тарифы в итоге нашли: OTP Tickets Travel Card Лояльний.
На сайте я так понимаю этих тарифов нет? Обычные увидел.
Просто хотел узнать может есть точная инфо с какой суммы депозита предлагают эту карту.

Не нашел на сайте тарифов этих тоже. Все как и в обычном, только без ежемесячной платы и платы за СМС.
Мне выдали без оформления депо перед НГ. Так что, полагаю, зависит от того, на кого попадете.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:11

  MASolomko написав:может есть точная инфо с какой суммы

В тарифах нема прив'язки до суми депозиту. Експерт при оформленні казала, що безкоштовну нібито зробили до Дня народження банку. А скільки це свято триватиме, думаю, можна дізнатися і в КЦ.
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:03

Re: ОТП БАНК

  Людина з вулиці написав:Експерт при оформленні казала, що безкоштовну нібито зробили до Дня народження банку.
А коли це свято було чи буде?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 13:34

Дату банкету випитувати було не дуже зручно. Але доки оформлювали акційне депо, до 15 січня, свято ще тривало.
Чи залишилась у них наснага святкувати і надалі, треба з'ясовувати. На сайті можна зателефонувати до КЦ онлайн.
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:17

Re: ОТП БАНК

Есть ли профит в карте за тарифом "OTP Tickets Travel Card Лояльний"?

Максимум из того, что можно выжать — 1% кешбека. Ну может изредка покупки на тикетс для получения 2%, а так кошерных категорий нет.

Да и смущает 1% за использования кредитных средств в РД. Получается, что даже в тарифе Лояльный карта платная?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:25

Re: ОТП БАНК

  MASolomko написав:Есть ли профит в карте за тарифом "OTP Tickets Travel Card Лояльний"?

Нет.
  MASolomko написав:Ну может изредка покупки на тикетс для получения 2%

В любом случае можно найти цены на одинаковые билеты дешевле тикетс. Тикетс уже давно стала Розеткой в билетах - покупают только те, кто ведется на красивую рекламу или честно считают его единственным агентством.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:47

Шановне товариство!
Кредитка ОТП (ГлобалАвтоКард). Вийшов з пільгового періоду (помилився в розрахунках :oops: ).
Щоб повернутися, необхідно загасити карту в 0 (як у Привата, наприклад)?
Бо в ІБ світиться сума без витрат поточного періоду (аналогічну інформацію видає колцент) :roll:
V2
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 23:57

  kreuz написав:
  malser написав:Aps

Оплата одним платежем или суммарно в месяц на 1000? Интернет оплаты проходят или только магазины? Спасибо

Про один платёж в правилах ничего не было. Исключения были по откровенно свинорыльным операциям.

у вас не осталось этих правил, интересно почитать сами правила... ежемесячно по 1000грн., какие были исключения?!? может кто поделится, можно в ЛС.
Lost
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 07:53

  Lost написав:
  kreuz написав:
  malser написав:Aps

Оплата одним платежем или суммарно в месяц на 1000? Интернет оплаты проходят или только магазины? Спасибо

Про один платёж в правилах ничего не было. Исключения были по откровенно свинорыльным операциям.

у вас не осталось этих правил, интересно почитать сами правила... ежемесячно по 1000грн., какие были исключения?!? может кто поделится, можно в ЛС.

Может в кэше домашнего ноута остались, я посмотрю. Но там МСС не прописаны, поэтому зачем они, ума не приложу...
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kreuz
 
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