RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 573574575576

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 617
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
134
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
141
Всього голосів : 617
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:21

Lost
Кэш не помог, зато помог поиск )))

Новость всё ещё хранит ссылку на Подробное описание акции, где до сих пор открываются Официальные правила.

Читайте на здоровье!
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1316
З нами з: 10.12.07
Подякував: 115 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 573574575576
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bobb, vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
РВС Банк 1 ... 17, 18, 19
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
187 23770
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 січ, 2019 00:27
greenozon
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3376, 3377, 3378
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33771 4161277
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 січ, 2019 00:13
Дядя Дима
Альфа-Банк 1 ... 6681, 6682, 6683
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
66828 8268692
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 січ, 2019 23:39
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (188)
29.01.2019 00:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron