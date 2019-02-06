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Обслуговування в українських
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 573574575576

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 617
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
134
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
141
Всього голосів : 617
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:21

Lost
Кэш не помог, зато помог поиск )))

Новость всё ещё хранит ссылку на Подробное описание акции, где до сих пор открываются Официальные правила.

Читайте на здоровье!
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:44

Re: ОТП БАНК

А хтось отримав 250 бонусів?

https://my.tickets.ua/uk/content/more-bonuses-otp.html

Як отримувати більше бонусів з OTP Tickets Travel Card?
Відкрийте кредитну лінію для OTP Tickets Travel Card та отримайте:

250 привітальних бонусів для нових клієнтів після реєстрації на Tickets.ua і 3-х платежів OTP Tickets Travel Card за рахунок кредитної лінії*
до 200 000 кредитного ліміту до картки
55 днів пільгового періоду

*нараховуються наступного календарного місяця після здійснення трьох платежів


Ними потім, здається, можна буде платити за квитки (і УЗ теж).

Хоча це й видається неймовірним...


Абонплату за картку не знімають, а скоро вже майже місяць як її видали...
Реал.ставка по депозиту (з врахування подарунку) була – 21.6%!
А якщо ще й додадуться 250 бонусів – то це вже буде 26.4%!!
Якийсь незбагненний "атракціон небаченої щедрості".

У чому підступ?
Квитки на tickets.ua – дорожчі, але ж несуттєво...


А як щодо пільгового періоду?
Невже він і справді є (і зі ставкою 0.01%)?? (на https://otpsmart.com.ua/ – незрозуміло...; зроблено гірше, аніж у ПриватБанку).
Але ж тоді сюр стає зовсім неймовірним – заходите на карті у мінус – і відповідно ще додатково зростає ефективна ставка по депо...

Єдине що спадає на думку – тарифи можуть бути змінені у будь-яку мить.
І якщо маєте мінус на картці – то заплатите 3% за місяць...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Bobua
 
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  #<1 ... 573574575576
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