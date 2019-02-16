RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 573574575576

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 619
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
181
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
134
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
142
Всього голосів : 619
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:21

Lost
Кэш не помог, зато помог поиск )))

Новость всё ещё хранит ссылку на Подробное описание акции, где до сих пор открываются Официальные правила.

Читайте на здоровье!
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1363
З нами з: 10.12.07
Подякував: 117 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:44

Re: ОТП БАНК

А хтось отримав 250 бонусів?

https://my.tickets.ua/uk/content/more-bonuses-otp.html

Як отримувати більше бонусів з OTP Tickets Travel Card?
Відкрийте кредитну лінію для OTP Tickets Travel Card та отримайте:

250 привітальних бонусів для нових клієнтів після реєстрації на Tickets.ua і 3-х платежів OTP Tickets Travel Card за рахунок кредитної лінії*
до 200 000 кредитного ліміту до картки
55 днів пільгового періоду

*нараховуються наступного календарного місяця після здійснення трьох платежів


Ними потім, здається, можна буде платити за квитки (і УЗ теж).

Хоча це й видається неймовірним...


Абонплату за картку не знімають, а скоро вже майже місяць як її видали...
Реал.ставка по депозиту (з врахування подарунку) була – 21.6%!
А якщо ще й додадуться 250 бонусів – то це вже буде 26.4%!!
Якийсь незбагненний "атракціон небаченої щедрості".

У чому підступ?
Квитки на tickets.ua – дорожчі, але ж несуттєво...


А як щодо пільгового періоду?
Невже він і справді є (і зі ставкою 0.01%)?? (на https://otpsmart.com.ua/ – незрозуміло...; зроблено гірше, аніж у ПриватБанку).
Але ж тоді сюр стає зовсім неймовірним – заходите на карті у мінус – і відповідно ще додатково зростає ефективна ставка по депо...

Єдине що спадає на думку – тарифи можуть бути змінені у будь-яку мить.
І якщо маєте мінус на картці – то заплатите 3% за місяць...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Bobua
 
Повідомлень: 639
З нами з: 24.08.10
Подякував: 57 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 11:18

Re: ОТП БАНК

Какой же конченный банк. Слов нет.
Я просто горю каждый раз, как имею с ним дело.

Вопрос к представителю банка, если он сюда заходит.
Потрудитесь объяснить какого черта ваш банк уже второй день удерживает мои средства по причине технической ошибки вашего никчемного интернет-банкинга. Который самый лучший, как написано на брошюрах. И который сломался из-за того, что я поставил запятые в числах вместо точек. При этом, в выписке платеж проведен, но если открыть его квитанцию, то он отклонен. Более того, если просуммировать строки, то сумма не сойдется с общей суммой платежа. Ваша блеющая служба поддержки даже прокомментировать толком ничего не может, кроме обещаний решить вопрос в течении недели. Почему недели, почему не месяца? Бред просто.
Отвратный банк, отвратная информационная система, отвратная организация всего.
vaysh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 81
З нами з: 27.06.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 11:24

  vaysh написав:Какой же конченный банк. Слов нет.
Я просто горю каждый раз, как имею с ним дело.

Вопрос к представителю банка, если он сюда заходит.
Потрудитесь объяснить какого черта ваш банк уже второй день удерживает мои средства по причине технической ошибки вашего никчемного интернет-банкинга. Который самый лучший, как написано на брошюрах. И который сломался из-за того, что я поставил запятые в числах вместо точек. При этом, в выписке платеж проведен, но если открыть его квитанцию, то он отклонен. Более того, если просуммировать строки, то сумма не сойдется с общей суммой платежа. Ваша блеющая служба поддержки даже прокомментировать толком ничего не может, кроме обещаний решить вопрос в течении недели. Почему недели, почему не месяца? Бред просто.
Отвратный банк, отвратная информационная система, отвратная организация всего.


Запятыми вы их просто загнали в угол. :mrgreen:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6489
З нами з: 30.11.12
Подякував: 103 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:11

Кред Лим

Цыган долил кред лимитов,
проверяйте
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
Повідомлень: 538
З нами з: 07.05.13
Подякував: 22 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:10

Re: ОТП БАНК

Кто-то у цыгана интересовался Ворлд Блэком? Это правда, что они новым клиентам дают ее просто так, а существующим только за депозит в 100к (сумма может меняться в зависимости от аппетитов персонального менеджера)?
Poleg
 
Повідомлень: 263
З нами з: 23.03.12
Подякував: 37 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:27

  Poleg написав:Кто-то у цыгана интересовался Ворлд Блэком? Это правда, что они новым клиентам дают ее просто так, а существующим только за депозит в 100к (сумма может меняться в зависимости от аппетитов персонального менеджера)?


да мне тоже назвали такое условие
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35687
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5668 раз.
 
Профіль
9
4
2
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:34

"Авчом смысол" этого ворлд блека?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Заблокований
Повідомлень: 7179
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4769 раз.
Подякували: 1741 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 17:58

Re: ОТП БАНК

Ревардсы (несколько категорий довольно значительные) и лаунжи. Бесплатно при тратах овер 15к
maxim2014
 
Повідомлень: 1415
З нами з: 19.09.14
Подякував: 148 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 573574575576
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, riwalir, sunrei і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6784, 6785, 6786
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
67851 8352287
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 лют, 2019 18:12
mephala
Банк Львів 1 ... 13, 14, 15
Anonymous » Суб 29 гру, 2007 16:34
147 54965
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 лют, 2019 18:08
Квесторе_поверніться
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3393, 3394, 3395
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33944 4180333
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 лют, 2019 18:05
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67852)
17.02.2019 18:12
EximBonus Bot (86)
17.02.2019 18:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.