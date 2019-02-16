Додано: Вів 12 лют, 2019 11:18

Какой же конченный банк. Слов нет.

Я просто горю каждый раз, как имею с ним дело.



Вопрос к представителю банка, если он сюда заходит.

Потрудитесь объяснить какого черта ваш банк уже второй день удерживает мои средства по причине технической ошибки вашего никчемного интернет-банкинга. Который самый лучший, как написано на брошюрах. И который сломался из-за того, что я поставил запятые в числах вместо точек. При этом, в выписке платеж проведен, но если открыть его квитанцию, то он отклонен. Более того, если просуммировать строки, то сумма не сойдется с общей суммой платежа. Ваша блеющая служба поддержки даже прокомментировать толком ничего не может, кроме обещаний решить вопрос в течении недели. Почему недели, почему не месяца? Бред просто.

Отвратный банк, отвратная информационная система, отвратная организация всего.