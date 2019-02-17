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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лют, 2019 23:48
IMPRINTER написав: maxim2014 написав:
Ревардсы (несколько категорий довольно значительные) и лаунжи. Бесплатно при тратах овер 15к
бесплатно при тратах овер 15 к и обычный Премиум.
А это была речь о каком-то другом пакете?
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Додано: Нед 17 лют, 2019 23:51
maxim2014
о Премиум Блек
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