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Обслуговування в українських
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 574575576577

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 619
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
181
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
134
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
142
Всього голосів : 619
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:48

Re: ОТП БАНК

IMPRINTER написав:
  maxim2014 написав:Ревардсы (несколько категорий довольно значительные) и лаунжи. Бесплатно при тратах овер 15к


бесплатно при тратах овер 15 к и обычный Премиум.

А это была речь о каком-то другом пакете?
maxim2014
 
Повідомлень: 1417
З нами з: 19.09.14
Подякував: 148 раз.
Подякували: 115 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:51

maxim2014
о Премиум Блек
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IMPRINTER
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2

 
Повідомлень: 35690
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5669 раз.
 
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  #<1 ... 574575576577
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