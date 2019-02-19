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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лют, 2019 23:48
IMPRINTER написав: maxim2014 написав:
Ревардсы (несколько категорий довольно значительные) и лаунжи. Бесплатно при тратах овер 15к
бесплатно при тратах овер 15 к и обычный Премиум.
А это была речь о каком-то другом пакете?
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Додано: Нед 17 лют, 2019 23:51
maxim2014
о Премиум Блек
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Додано: Вів 19 лют, 2019 20:42
IMPRINTER написав:maxim2014
о Премиум Блек
На странице по Премиум Блек обратил внимание на следующее:Підвищена відсоткова ставка по депозитах
- учитывая грустные ставки в ОТП: что означает "Підвищена"? Где можно увидеть повышенные ставки?
Также в форме заявки есть поле "Промокод" - где взять? Что дает промокод?
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ramaz
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Додано: Сер 20 лют, 2019 00:13
ramaz написав: IMPRINTER написав:maxim2014
о Премиум Блек
На странице по Премиум Блек обратил внимание на следующее:Підвищена відсоткова ставка по депозитах
- учитывая грустные ставки в ОТП: что означает "Підвищена"? Где можно увидеть повышенные ставки?
Также в форме заявки есть поле "Промокод" - где взять? Что дает промокод?
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antey718
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Додано: Сер 20 лют, 2019 15:07
Шановні форумчани!
Велике прохання - хто користувався сервісом онлайн-обміну валют данного банку, проголосувати ось тут
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Ваш голос для нас надзвичайно важливий)
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