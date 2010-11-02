А это была речь о каком-то другом пакете?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лют, 2019 23:48
Re: ОТП БАНК
Додано: Нед 17 лют, 2019 23:51
maxim2014
о Премиум Блек
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Вів 19 лют, 2019 20:42
На странице по Премиум Блек обратил внимание на следующее:
Підвищена відсоткова ставка по депозитах - учитывая грустные ставки в ОТП: что означает "Підвищена"? Где можно увидеть повышенные ставки?
Также в форме заявки есть поле "Промокод" - где взять? Что дает промокод?
Додано: Сер 20 лют, 2019 00:13
Промокод Burenok +5000 балов при оформлении.
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:07
Шановні форумчани!
Велике прохання - хто користувався сервісом онлайн-обміну валют данного банку, проголосувати ось тут !
За бажанням напишіть, будь ласка, свої відгуки
Ваш голос для нас надзвичайно важливий)
З пов. Ірина
Додано: Сер 20 лют, 2019 23:27
Тут вот акция на Минфине 200 за 1 и 500 за 2.
так у меня ОТП один из кандидатов на депо. Как тут , деполюдей любят ?
как зайти и какие карточки?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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