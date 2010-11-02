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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 574575576577

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 619
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
181
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
134
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
142
Всього голосів : 619
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:48

Re: ОТП БАНК

IMPRINTER написав:
  maxim2014 написав:Ревардсы (несколько категорий довольно значительные) и лаунжи. Бесплатно при тратах овер 15к


бесплатно при тратах овер 15 к и обычный Премиум.

А это была речь о каком-то другом пакете?
maxim2014
 
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maxim2014
о Премиум Блек
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 20:42

  IMPRINTER написав:maxim2014
о Премиум Блек

На странице по Премиум Блек обратил внимание на следующее:

Підвищена відсоткова ставка по депозитах - учитывая грустные ставки в ОТП: что означает "Підвищена"? Где можно увидеть повышенные ставки?

Также в форме заявки есть поле "Промокод" - где взять? Что дает промокод?
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 00:13

  ramaz написав:
  IMPRINTER написав:maxim2014
о Премиум Блек

На странице по Премиум Блек обратил внимание на следующее:

Підвищена відсоткова ставка по депозитах - учитывая грустные ставки в ОТП: что означает "Підвищена"? Где можно увидеть повышенные ставки?

Также в форме заявки есть поле "Промокод" - где взять? Что дает промокод?


Промокод Burenok +5000 балов при оформлении.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:07

Шановні форумчани!

Велике прохання - хто користувався сервісом онлайн-обміну валют данного банку, проголосувати ось тут !
За бажанням напишіть, будь ласка, свої відгуки :wink:

Ваш голос для нас надзвичайно важливий)

З пов. Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:27

Тут вот акция на Минфине 200 за 1 и 500 за 2.
так у меня ОТП один из кандидатов на депо. Как тут , деполюдей любят ?
как зайти и какие карточки?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 01:21

  Goodman написав:Тут вот акция на Минфине 200 за 1 и 500 за 2.
так у меня ОТП один из кандидатов на депо. Как тут , деполюдей любят ?
как зайти и какие карточки?


входы на карты традиционным способом - сэп, п2п
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Подякував: 206 раз.
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