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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лют, 2019 23:48
IMPRINTER написав: maxim2014 написав:
Ревардсы (несколько категорий довольно значительные) и лаунжи. Бесплатно при тратах овер 15к
бесплатно при тратах овер 15 к и обычный Премиум.
А это была речь о каком-то другом пакете?
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maxim2014
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Додано: Нед 17 лют, 2019 23:51
maxim2014
о Премиум Блек
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Додано: Вів 19 лют, 2019 20:42
IMPRINTER написав:maxim2014
о Премиум Блек
На странице по Премиум Блек обратил внимание на следующее:Підвищена відсоткова ставка по депозитах
- учитывая грустные ставки в ОТП: что означает "Підвищена"? Где можно увидеть повышенные ставки?
Также в форме заявки есть поле "Промокод" - где взять? Что дает промокод?
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ramaz
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Додано: Сер 20 лют, 2019 00:13
ramaz написав: IMPRINTER написав:maxim2014
о Премиум Блек
На странице по Премиум Блек обратил внимание на следующее:Підвищена відсоткова ставка по депозитах
- учитывая грустные ставки в ОТП: что означает "Підвищена"? Где можно увидеть повышенные ставки?
Также в форме заявки есть поле "Промокод" - где взять? Что дает промокод?
Промокод Burenok +5000 балов при оформлении.
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antey718
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Додано: Сер 20 лют, 2019 15:07
Шановні форумчани!
Велике прохання - хто користувався сервісом онлайн-обміну валют данного банку, проголосувати ось тут
!
За бажанням напишіть, будь ласка, свої відгуки
Ваш голос для нас надзвичайно важливий)
З пов. Ірина
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Ірина_
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Додано: Сер 20 лют, 2019 23:27
Тут вот акция на Минфине 200 за 1 и 500 за 2.
так у меня ОТП один из кандидатов на депо. Как тут , деполюдей любят ?
как зайти и какие карточки?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Чет 21 лют, 2019 01:21
Goodman написав:
Тут вот акция на Минфине 200 за 1 и 500 за 2.
так у меня ОТП один из кандидатов на депо. Как тут , деполюдей любят ?
как зайти и какие карточки?
входы на карты традиционным способом - сэп, п2п
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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IMPRINTER
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Додано: Суб 23 лют, 2019 10:59
Poleg написав:
Кто-то у цыгана интересовался Ворлд Блэком? Это правда, что они новым клиентам дают ее просто так, а существующим только за депозит в 100к (сумма может меняться в зависимости от аппетитов персонального менеджера)?
Мне менеджер на днях предлагала пакет
Основний картковий рахунок в пакеті:
•Картка MastercardWorld Black Edition з чіпом та системою MasterCard Contactless–преміальна платіжна картка з ексклюзивною програмою винагород від Mastercard®...
О депозите речи не было. Может быть позже бы всплыло, но не думаю - были бы рады если бы хоть так подписался.
Но мне как-то лень брать еще одну карту и по 350 в месяц за нее платить, тем более что карт по сути и так хватает. По большому счету даже кредитным лимитами уже закидали с избытком. Дальше новые карты чтобы тулить банки должны уже как-то двигаться в своих запросах.
Smart Fee –система безкоштовного доступу до преміального обслуговування
Для її активації достатньо здійснити розрахунки в торгівельній мережі та мережі Інтернет* на суму 15 000 гривень за поточний місяць з використанням усіх карток в пакеті.
Якщо умови для надання Smart Feeне були виконані, то вартість преміального обслуговування пакету становить 350 гривень в місяць.
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Додано: Суб 23 лют, 2019 11:06
FYI нашел про депозит в презентации:
Welcome-bonuses + 50 000 балів Rewards - (при розміщенні депозиту від 100 000 UAH, строком від 1 року)
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Esq
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