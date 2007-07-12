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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 590591592593

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 621
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
135
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
142
Всього голосів : 621
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:48

amatorodessa
2.2.2
Кожні додаткові 10000,00 (десять тисяч 00 копійок) гривень, розміщені на Депозиті та/або додаткові Транзакції 10000,00 (десять тисяч 00 копійок) гривень чи 350 (триста п`ятдесят доларів 00 центів) або 350 (триста п`ятдесят євро 00 євроцентів) за картками, що приймають участь в Акції, збільшують можливість Учасника Акції виграти Подарунок.

Думаю, що краще 10 по 10.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 22:18

  klug написав:amatorodessa
2.2.2
Кожні додаткові 10000,00 (десять тисяч 00 копійок) гривень, розміщені на Депозиті та/або додаткові Транзакції 10000,00 (десять тисяч 00 копійок) гривень чи 350 (триста п`ятдесят доларів 00 центів) або 350 (триста п`ятдесят євро 00 євроцентів) за картками, що приймають участь в Акції, збільшують можливість Учасника Акції виграти Подарунок.

Думаю, що краще 10 по 10.


Не грає ролі 10 по 10 чи 1 на 100
Sain_повернувся
 
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