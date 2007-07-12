Кожні додаткові 10000,00 (десять тисяч 00 копійок) гривень, розміщені на Депозиті та/або додаткові Транзакції 10000,00 (десять тисяч 00 копійок) гривень чи 350 (триста п`ятдесят доларів 00 центів) або 350 (триста п`ятдесят євро 00 євроцентів) за картками, що приймають участь в Акції, збільшують можливість Учасника Акції виграти Подарунок.
Кожні додаткові 10000,00 (десять тисяч 00 копійок) гривень, розміщені на Депозиті та/або додаткові Транзакції 10000,00 (десять тисяч 00 копійок) гривень чи 350 (триста п`ятдесят доларів 00 центів) або 350 (триста п`ятдесят євро 00 євроцентів) за картками, що приймають участь в Акції, збільшують можливість Учасника Акції виграти Подарунок.