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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 591592593594>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 621
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
135
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
142
Всього голосів : 621
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:48

amatorodessa
2.2.2
Кожні додаткові 10000,00 (десять тисяч 00 копійок) гривень, розміщені на Депозиті та/або додаткові Транзакції 10000,00 (десять тисяч 00 копійок) гривень чи 350 (триста п`ятдесят доларів 00 центів) або 350 (триста п`ятдесят євро 00 євроцентів) за картками, що приймають участь в Акції, збільшують можливість Учасника Акції виграти Подарунок.

Думаю, що краще 10 по 10.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 22:18

  klug написав:amatorodessa
2.2.2
Кожні додаткові 10000,00 (десять тисяч 00 копійок) гривень, розміщені на Депозиті та/або додаткові Транзакції 10000,00 (десять тисяч 00 копійок) гривень чи 350 (триста п`ятдесят доларів 00 центів) або 350 (триста п`ятдесят євро 00 євроцентів) за картками, що приймають участь в Акції, збільшують можливість Учасника Акції виграти Подарунок.

Думаю, що краще 10 по 10.


Не грає ролі 10 по 10 чи 1 на 100
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 03:12

  Sain_повернувся написав:Не грає ролі 10 по 10 чи 1 на 100

У теорії немає різниці між теорією і практикою, а на практиці?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 11:40

  klug написав:
  Sain_повернувся написав:Не грає ролі 10 по 10 чи 1 на 100

У теорії немає різниці між теорією і практикою, а на практиці?

я ж написав "не грає ролі". Читайте правила. За депозит на 100к дають 10 шансів
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 18:47

а кто знает какая тут политика по кредитному лимиту (КЛ) на карту Тревел?
ситуация следующая: стал клиентом банка примерно 2 месяца назад, после получение карты запросил КЛ 10К - получил отлуп (вернее сказали шо могут дать наличными)
сказали шо следующее обращение на КЛ на карту только через 35 дней...
вроде уже прошло - есть смысл пробовать?
З.Ы.
и были ли у кого ситуации когда они сами звонят и предлагают?
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5,25%), cib(EUR 4%) Алла & Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 19:34

uaprofi

если у вас уже есть 3 кредитных карты в других банках будет гарантированный отказ независима какая на них сумма лимитов.

по спецпредложению, когда сам банк позвонит и предложит по его (а не вашей) инициативе, то условие "3-х кредиток" не препятствует ... но речь идеи именно о спецпредлождении, а не когда куры с отделений просто звонят всем клиентам и предлагают для выполнения квартального плана на премию открыть Вам карту - это не спецпредложение - это оычный куринный прозвон.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 19:38

у меня с лимитом только 2 карты ... значит попробую попробовать ещё раз )))
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5,25%), cib(EUR 4%) Алла & Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 20:06

  IMPRINTER написав:это оычный куринный прозвон

Почему я так ору? :mrgreen:
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:02

господа, кто юзает тревел-кредитку отп - подскажите правильно ли понимаю, что всё работает примерно как у привата только особенности - льготный период 45 дней и один раз в месяц можно перевести или снять кредитные нашару.

страховок и прочую лабуду тут походу не предлагают.
или там есть какие "подводные камни"?
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5,25%), cib(EUR 4%) Алла & Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:19

  uaprofi написав:господа, кто юзает тревел-кредитку отп - подскажите правильно ли понимаю, что всё работает примерно как у привата только особенности - льготный период 45 дней и один раз в месяц можно перевести или снять кредитные нашару.

страховок и прочую лабуду тут походу не предлагают.
или там есть какие "подводные камни"?


почему 45, если 50?

у меня дата договора 26-е, гаситься надо до 20-го.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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