Кожні додаткові 10000,00 (десять тисяч 00 копійок) гривень, розміщені на Депозиті та/або додаткові Транзакції 10000,00 (десять тисяч 00 копійок) гривень чи 350 (триста п`ятдесят доларів 00 центів) або 350 (триста п`ятдесят євро 00 євроцентів) за картками, що приймають участь в Акції, збільшують можливість Учасника Акції виграти Подарунок.
Кожні додаткові 10000,00 (десять тисяч 00 копійок) гривень, розміщені на Депозиті та/або додаткові Транзакції 10000,00 (десять тисяч 00 копійок) гривень чи 350 (триста п`ятдесят доларів 00 центів) або 350 (триста п`ятдесят євро 00 євроцентів) за картками, що приймають участь в Акції, збільшують можливість Учасника Акції виграти Подарунок.
а кто знает какая тут политика по кредитному лимиту (КЛ) на карту Тревел? ситуация следующая: стал клиентом банка примерно 2 месяца назад, после получение карты запросил КЛ 10К - получил отлуп (вернее сказали шо могут дать наличными) сказали шо следующее обращение на КЛ на карту только через 35 дней... вроде уже прошло - есть смысл пробовать? З.Ы. и были ли у кого ситуации когда они сами звонят и предлагают?
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5,25%), cib(EUR 4%) Алла & Сима
если у вас уже есть 3 кредитных карты в других банках будет гарантированный отказ независима какая на них сумма лимитов.
по спецпредложению, когда сам банк позвонит и предложит по его (а не вашей) инициативе, то условие "3-х кредиток" не препятствует ... но речь идеи именно о спецпредлождении, а не когда куры с отделений просто звонят всем клиентам и предлагают для выполнения квартального плана на премию открыть Вам карту - это не спецпредложение - это оычный куринный прозвон.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
господа, кто юзает тревел-кредитку отп - подскажите правильно ли понимаю, что всё работает примерно как у привата только особенности - льготный период 45 дней и один раз в месяц можно перевести или снять кредитные нашару.
страховок и прочую лабуду тут походу не предлагают. или там есть какие "подводные камни"?
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5,25%), cib(EUR 4%) Алла & Сима
uaprofi написав:господа, кто юзает тревел-кредитку отп - подскажите правильно ли понимаю, что всё работает примерно как у привата только особенности - льготный период 45 дней и один раз в месяц можно перевести или снять кредитные нашару.
страховок и прочую лабуду тут походу не предлагают. или там есть какие "подводные камни"?
почему 45, если 50?
у меня дата договора 26-е, гаситься надо до 20-го.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX