Додано: Чет 02 тра, 2019 19:34

uaprofi



если у вас уже есть 3 кредитных карты в других банках будет гарантированный отказ независима какая на них сумма лимитов.



по спецпредложению, когда сам банк позвонит и предложит по его (а не вашей) инициативе, то условие "3-х кредиток" не препятствует ... но речь идеи именно о спецпредлождении, а не когда куры с отделений просто звонят всем клиентам и предлагают для выполнения квартального плана на премию открыть Вам карту - это не спецпредложение - это оычный куринный прозвон.

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