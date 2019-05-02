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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 591592593594

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 621
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
135
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
142
Всього голосів : 621
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:31

Re: ОТП БАНК

подскажите - у банка есть прямой обмен долл/евро в ИБ?
или только в отделение топать?
mephala
 
Повідомлень: 4357
З нами з: 07.04.14
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