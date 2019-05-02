|
|
|
ОТП БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:31
подскажите - у банка есть прямой обмен долл/евро в ИБ?
или только в отделение топать?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 4357
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 610 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|70597
|8595361
|
|
|12111
|1749803
|
П'ят 03 тра, 2019 19:06
klug
|
|34413
|4234667
|
|