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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 591592593594

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 621
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
135
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
142
Всього голосів : 621
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:31

Re: ОТП БАНК

подскажите - у банка есть прямой обмен долл/евро в ИБ?
или только в отделение топать?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:56

Re: ОТП БАНК

  IMPRINTER написав:почему 45, если 50?

у меня дата договора 26-е, гаситься надо до 20-го.


про 45 тут ... но я подробно не вникал

а що у них выходит отталкиваюся от даты договора?
если у меня дата договора 27, а КЛ установят 6 - что они считают за дату договоро - первоначальную или дату установки КЛ?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:58

uaprofi

да - как у аллы ... дата договора - рассчетнаяы дата + 20 дней на гашение этого долга чтоб остаться в льготном периоде
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:58

  mephala написав:подскажите - у банка есть прямой обмен долл/евро в ИБ?
или только в отделение топать?


есть онлайн и даже сама конвертация происходит без комиссии 0,1% (так как гривна не участвует)

но затем если снимать - дерут 1%
Востаннє редагувалось uaprofi в П'ят 03 тра, 2019 20:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:59

  uaprofi написав:если у меня дата договора 27, а КЛ установят 6 - что они считают за дату договоро - первоначальную или дату установки КЛ?


первоначальную
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:10

блин я в раздумьях - они предварительно одобрили КЛ но сказали чтобы тащил справку о доходах в отделение, хотя я запросил лимит который не попадает под справку о доходах.
и мне влом - то шо первоначально стоит как ненужное предоставлять.
вот и думаю стоящая карта (этот тревел) или ну их нах, и лучше пойти в юнекс там вроде сейчас акция стоящая? или может ещё что-то стоящее есть без "танцев с бубном"?
З.Ы.
просто нужна ещё одна кредитка - сейчас есть только приват и тас.
аллу не хочу однозначно (для меня там сложные условия)
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5,25%), cib(EUR 4%) Алла & Сима
uaprofi
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