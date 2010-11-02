подскажите - у банка есть прямой обмен долл/евро в ИБ?
или только в отделение топать?
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:31
Re: ОТП БАНК
подскажите - у банка есть прямой обмен долл/евро в ИБ?
или только в отделение топать?
Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:56
Re: ОТП БАНК
а що у них выходит отталкиваюся от даты договора?
если у меня дата договора 27, а КЛ установят 6 - что они считают за дату договоро - первоначальную или дату установки КЛ?
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5,25%), cib(EUR 4%) Алла & Сима
Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:58
uaprofi
да - как у аллы ... дата договора - рассчетнаяы дата + 20 дней на гашение этого долга чтоб остаться в льготном периоде
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:58
есть онлайн и даже сама конвертация происходит без комиссии 0,1% (так как гривна не участвует)
но затем если снимать - дерут 1%
Востаннє редагувалось uaprofi в П'ят 03 тра, 2019 20:59, всього редагувалось 1 раз.
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5,25%), cib(EUR 4%) Алла & Сима
Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:59
первоначальную
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:10
блин я в раздумьях - они предварительно одобрили КЛ но сказали чтобы тащил справку о доходах в отделение, хотя я запросил лимит который не попадает под справку о доходах.
и мне влом - то шо первоначально стоит как ненужное предоставлять.
вот и думаю стоящая карта (этот тревел) или ну их нах, и лучше пойти в юнекс там вроде сейчас акция стоящая? или может ещё что-то стоящее есть без "танцев с бубном"?
З.Ы.
просто нужна ещё одна кредитка - сейчас есть только приват и тас.
аллу не хочу однозначно (для меня там сложные условия)
*"стоящая карта" - это в моём понимании:
- льготный период не менее 35дней
- нет страховок, плат за смс и обслуживание (т.е . - не пользуешься - положил на полку и забыл)
- кешбек "на всё" не меньше 1% (можно балами или фантиками)
Востаннє редагувалось uaprofi в П'ят 03 тра, 2019 21:24, всього редагувалось 2 разів.
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5,25%), cib(EUR 4%) Алла & Сима
Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:20
Re: ОТП БАНК
я им как-то и справки принес, и выписки со счетов, а потом всеравно отказали.
через несколько месяцев давали всем, даже девушке, без каких либо вопросов сами )))
Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:30
ну я про это и говорил - когда сам возжелает цыган щедр ... когда его просишь - суров
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:31
"предварительно одобрено" это сказки дедушки бабая ) чтоб сподвигнуть вас принести доки )
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:51
и что открыть у них нужно для онлайн обмена долл/евро по кросу?
кстати зря убегаете от аллы. если устраивает короткий грейс и фантики то лучше тревела ниче уже не найдете так как тас уже есть в обойме.
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