Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:58

uaprofi



да - как у аллы ... дата договора - рассчетнаяы дата + 20 дней на гашение этого долга чтоб остаться в льготном периоде

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