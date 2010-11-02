текущие счета в евро и в долларах, их можно открыть в отп-смарт за пару кликов
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:18
текущие счета в евро и в долларах, их можно открыть в отп-смарт за пару кликов
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5,25%), cib(EUR 4%) Алла & Сима
Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:27
Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:31
алла реальный грейс 30 дней, а иногда меньше
аллу не "положишь на полку" (есть абонплата 150 грн.)
(т.е. - грубо говоря одно из основных условий для кредитки для меня - "не пользуешься - не платишь" - т.е. как приват уни или Б5)
тас меня принципе и подтолкнул к поиску новой кредитки - они уже больше месяца мне не начисляют кешбек по Б5 - решил найти им замену - ну выходит шо вариантов стоящих то и нету особо
сейчас вижу 3 варианта: тикетс отп, юнекс, а-банка...
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5,25%), cib(EUR 4%) Алла & Сима
Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:37
uaprofi
ну у цыгана условно-бесплатные карты
так чтоб лежала на полке когда не пользуешься не выйдет .. ну тока разве что акционный тикиц если у вас
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:40
вы про годовую 150 или про ежемесячную 150?
ежемесячная не насчитывается если на РД нет задолженности.
отп 1% вообще ниочем. а-банк у них категории но более мене на фоне аллы и мони (но нужно на депо занести 25К грн).
Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:43
имейте ввиду что открытие текущих в отделении платное (200 грн)
а в отп смарт бесплатное
отп смарт подключают быстро (можно прямо в отделение на компе общего пользования).
на том же компе можно самостоятельно открыть и текущие в евро и долл.
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5,25%), cib(EUR 4%) Алла & Сима
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