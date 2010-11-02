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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 592593594595

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 621
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
135
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
142
Всього голосів : 621
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:18

  mephala написав:и что открыть у них нужно для онлайн обмена долл/евро по кросу?


текущие счета в евро и в долларах, их можно открыть в отп-смарт за пару кликов
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5,25%), cib(EUR 4%) Алла & Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:27

  uaprofi написав:
  mephala написав:и что открыть у них нужно для онлайн обмена долл/евро по кросу?


текущие счета в евро и в долларах, их можно открыть в отп-смарт за пару кликов

да у меня были когда то открыты у них смарт деньги но ИБ я не подключал
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:31

  mephala написав:кстати зря убегаете от аллы. если устраивает короткий грейс и фантики то лучше тревела ниче уже не найдете так как тас уже есть в обойме.


алла реальный грейс 30 дней, а иногда меньше
аллу не "положишь на полку" (есть абонплата 150 грн.)
(т.е. - грубо говоря одно из основных условий для кредитки для меня - "не пользуешься - не платишь" - т.е. как приват уни или Б5)

тас меня принципе и подтолкнул к поиску новой кредитки - они уже больше месяца мне не начисляют кешбек по Б5 - решил найти им замену - ну выходит шо вариантов стоящих то и нету особо

сейчас вижу 3 варианта: тикетс отп, юнекс, а-банка...
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5,25%), cib(EUR 4%) Алла & Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:37

uaprofi

ну у цыгана условно-бесплатные карты
так чтоб лежала на полке когда не пользуешься не выйдет .. ну тока разве что акционный тикиц если у вас
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:40

  uaprofi написав:аллу не "положишь на полку" (есть абонплата 150 грн.)

вы про годовую 150 или про ежемесячную 150?
ежемесячная не насчитывается если на РД нет задолженности.

  uaprofi написав:сейчас вижу 3 варианта: тикетс отп, юнекс, а-банка...

отп 1% вообще ниочем. а-банк у них категории но более мене на фоне аллы и мони (но нужно на депо занести 25К грн).
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:43

  mephala написав:да у меня были когда то открыты у них смарт деньги но ИБ я не подключал


имейте ввиду что открытие текущих в отделении платное (200 грн)
а в отп смарт бесплатное
отп смарт подключают быстро (можно прямо в отделение на компе общего пользования).
на том же компе можно самостоятельно открыть и текущие в евро и долл.
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5,25%), cib(EUR 4%) Алла & Сима
uaprofi
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