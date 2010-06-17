текущие счета в евро и в долларах, их можно открыть в отп-смарт за пару кликов
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:18
текущие счета в евро и в долларах, их можно открыть в отп-смарт за пару кликов
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5,25%), cib(EUR 4%) Алла & Сима
Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:27
Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:31
алла реальный грейс 30 дней, а иногда меньше
аллу не "положишь на полку" (есть абонплата 150 грн.)
(т.е. - грубо говоря одно из основных условий для кредитки для меня - "не пользуешься - не платишь" - т.е. как приват уни или Б5)
тас меня принципе и подтолкнул к поиску новой кредитки - они уже больше месяца мне не начисляют кешбек по Б5 - решил найти им замену - ну выходит шо вариантов стоящих то и нету особо
сейчас вижу 3 варианта: тикетс отп, юнекс, а-банка...
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5,25%), cib(EUR 4%) Алла & Сима
Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:37
uaprofi
ну у цыгана условно-бесплатные карты
так чтоб лежала на полке когда не пользуешься не выйдет .. ну тока разве что акционный тикиц если у вас
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:40
вы про годовую 150 или про ежемесячную 150?
ежемесячная не насчитывается если на РД нет задолженности.
отп 1% вообще ниочем. а-банк у них категории но более мене на фоне аллы и мони (но нужно на депо занести 25К грн).
Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:43
имейте ввиду что открытие текущих в отделении платное (200 грн)
а в отп смарт бесплатное
отп смарт подключают быстро (можно прямо в отделение на компе общего пользования).
на том же компе можно самостоятельно открыть и текущие в евро и долл.
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5,25%), cib(EUR 4%) Алла & Сима
Додано: Суб 04 тра, 2019 07:53
А якщо після обміну розмістити на депо - 1% візьмуть після закінчення вкладу?
Додано: Суб 04 тра, 2019 08:11
Re: ОТП БАНК
В Отп мав попереднє погодження на кредитку мані на кармані 1000 грн,потім почали дзвонити для надання даних. Все випитали та тиша,в результаті тиша,тобто відмова. Справді циган)))
Питання від кц,для чого вам кредитка,якщо є інші кредитні картки інших банків. Но комментарии
Додано: Суб 04 тра, 2019 08:23
А похоже, шо и так не отмоются, т.к. цыган принципиально отдаёт налом токо то, шо зашло налом
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 04 тра, 2019 09:29
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