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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 593594595596>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 621
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
135
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
142
Всього голосів : 621
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:18

  mephala написав:и что открыть у них нужно для онлайн обмена долл/евро по кросу?


текущие счета в евро и в долларах, их можно открыть в отп-смарт за пару кликов
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5,25%), cib(EUR 4%) Алла & Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:27

  uaprofi написав:
  mephala написав:и что открыть у них нужно для онлайн обмена долл/евро по кросу?


текущие счета в евро и в долларах, их можно открыть в отп-смарт за пару кликов

да у меня были когда то открыты у них смарт деньги но ИБ я не подключал
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:31

  mephala написав:кстати зря убегаете от аллы. если устраивает короткий грейс и фантики то лучше тревела ниче уже не найдете так как тас уже есть в обойме.


алла реальный грейс 30 дней, а иногда меньше
аллу не "положишь на полку" (есть абонплата 150 грн.)
(т.е. - грубо говоря одно из основных условий для кредитки для меня - "не пользуешься - не платишь" - т.е. как приват уни или Б5)

тас меня принципе и подтолкнул к поиску новой кредитки - они уже больше месяца мне не начисляют кешбек по Б5 - решил найти им замену - ну выходит шо вариантов стоящих то и нету особо

сейчас вижу 3 варианта: тикетс отп, юнекс, а-банка...
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5,25%), cib(EUR 4%) Алла & Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:37

uaprofi

ну у цыгана условно-бесплатные карты
так чтоб лежала на полке когда не пользуешься не выйдет .. ну тока разве что акционный тикиц если у вас
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:40

  uaprofi написав:аллу не "положишь на полку" (есть абонплата 150 грн.)

вы про годовую 150 или про ежемесячную 150?
ежемесячная не насчитывается если на РД нет задолженности.

  uaprofi написав:сейчас вижу 3 варианта: тикетс отп, юнекс, а-банка...

отп 1% вообще ниочем. а-банк у них категории но более мене на фоне аллы и мони (но нужно на депо занести 25К грн).
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 22:43

  mephala написав:да у меня были когда то открыты у них смарт деньги но ИБ я не подключал


имейте ввиду что открытие текущих в отделении платное (200 грн)
а в отп смарт бесплатное
отп смарт подключают быстро (можно прямо в отделение на компе общего пользования).
на том же компе можно самостоятельно открыть и текущие в евро и долл.
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5,25%), cib(EUR 4%) Алла & Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 07:53

  uaprofi написав:
  mephala написав:подскажите - у банка есть прямой обмен долл/евро в ИБ?
или только в отделение топать?


есть онлайн и даже сама конвертация происходит без комиссии 0,1% (так как гривна не участвует)

но затем если снимать - дерут 1%


А якщо після обміну розмістити на депо - 1% візьмуть після закінчення вкладу?
V2
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 08:11

Re: ОТП БАНК

В Отп мав попереднє погодження на кредитку мані на кармані 1000 грн,потім почали дзвонити для надання даних. Все випитали та тиша,в результаті тиша,тобто відмова. Справді циган)))
Питання від кц,для чого вам кредитка,якщо є інші кредитні картки інших банків. Но комментарии
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 08:23

  V2 написав:
  uaprofi написав:
  mephala написав:подскажите - у банка есть прямой обмен долл/евро в ИБ?
или только в отделение топать?


есть онлайн и даже сама конвертация происходит без комиссии 0,1% (так как гривна не участвует)

но затем если снимать - дерут 1%


А якщо після обміну розмістити на депо - 1% візьмуть після закінчення вкладу?

А похоже, шо и так не отмоются, т.к. цыган принципиально отдаёт налом токо то, шо зашло налом :roll:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 09:29

  uaprofi написав:у меня с лимитом только 2 карты ... значит попробую попробовать ещё раз )))

З 2-ма проканає. На момент відкриття кредитного ліміту в ОТР у мене були приват - 80к і моно 85к. При цьому ОТР без проблем дали кредитний ліміт 120к
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