це лише в тікетс так? Бо у мене інша картка в ОТР, оформлена 1-го квітня і в смс пише що платити треба до 26 травня
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Додано: Суб 04 тра, 2019 09:39
Додано: Суб 04 тра, 2019 11:12
Re: ОТП БАНК
а где прочитали что выдача налички с текущего будет платной всегда?
Видача готівки з поточного або ощадного рахунку фізичної особи:
1% від суми (мін. 15грн.)
Комісія не сплачується у разі здійснення видачі коштів, що видаються у валюті, в якій були внесені (зараховані) на рахунок:
-через депозитний банкомат (Cash-in),
-через касу відділень,
-зарахованих на поточний або ощадний рахунок доходів (процентів) за вкладами та за залишками коштів на поточних рахунках,
-через міжнародні платіжні системи.Застереження: Першочергово здійснюються операції видачі готівки без утримання комісії, в сумі коштів що були зараховані на рахунок вищезазначеними шляхами.
Додано: Суб 04 тра, 2019 11:16
Ну отут же и написано: все, шо зашло безналом будет выдано наличкой с комисс
Вот тело депо зашло после конвертации безналом. После окончания депо его %% выдадут БЕЗ комисс, а само тело -- с комисс
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 04 тра, 2019 11:28
Re: ОТП БАНК
ну там так же написано что все что зашло налом через кассу выдается без комиса налом в той же валюте. т.е. занесли налом 1К баксов и получили 1 бакс процентов.
по одному подпункту получили тело без комиса по другому проценты без комиса.
Додано: Суб 04 тра, 2019 11:32
Нал-Нал -- без вопросов
Мы то лазейку для безнал-нал через размещение на депо ищемс
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 04 тра, 2019 11:38
Re: ОТП БАНК
а мне другое интересно. банк что ли ведет отдельный реестр зашедших и вышедших наличных денег?
например заходят деньги налом чепез кассу. потом 5 лет крутятся безналом с одного счета на другой с одного депозита на другой и потом захочется их забрать через кассу. они вспомнят что 5 лет назад эти деньги зашли налом и обросли процентами?
тут офпред вообще есть?
Додано: Суб 04 тра, 2019 11:40
Re: ОТП БАНК
Саме так, веде такий облік.
Додано: Суб 04 тра, 2019 11:42
такий облік (і з гарантією коректності даних) зараз може гарантувати лише блокчейн (не криптовалюта, а технологія, що лежить в її фундаменті).
сумніваюсь що в банках є таке ПЗ (як правило Н-літньої давності), яке зможе рішити подібну задачу.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 04 тра, 2019 11:45
Вы теоретик или как?
Не сомневайтесь - и умеет и разделяет и комиссии дерет.
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