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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 593594595596

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 621
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
135
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
142
Всього голосів : 621
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 09:39

  IMPRINTER написав:uaprofi

да - как у аллы ... дата договора - рассчетнаяы дата + 20 дней на гашение этого долга чтоб остаться в льготном периоде

це лише в тікетс так? Бо у мене інша картка в ОТР, оформлена 1-го квітня і в смс пише що платити треба до 26 травня
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 11:12

Re: ОТП БАНК

а где прочитали что выдача налички с текущего будет платной всегда?

Видача готівки з поточного або ощадного рахунку фізичної особи:
1% від суми (мін. 15грн.)
Комісія не сплачується у разі здійснення видачі коштів, що видаються у валюті, в якій були внесені (зараховані) на рахунок:
-через депозитний банкомат (Cash-in),
-через касу відділень,
-зарахованих на поточний або ощадний рахунок доходів (процентів) за вкладами та за залишками коштів на поточних рахунках,
-через міжнародні платіжні системи.Застереження: Першочергово здійснюються операції видачі готівки без утримання комісії, в сумі коштів що були зараховані на рахунок вищезазначеними шляхами.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 11:16

  mephala написав:а где прочитали что выдача налички с текущего будет платной всегда?

Видача готівки з поточного або ощадного рахунку фізичної особи:
1% від суми (мін. 15грн.)
Комісія не сплачується у разі здійснення видачі коштів, що видаються у валюті, в якій були внесені (зараховані) на рахунок:
-через депозитний банкомат (Cash-in),
-через касу відділень,
-зарахованих на поточний або ощадний рахунок доходів (процентів) за вкладами та за залишками коштів на поточних рахунках,
-через міжнародні платіжні системи.Застереження: Першочергово здійснюються операції видачі готівки без утримання комісії, в сумі коштів що були зараховані на рахунок вищезазначеними шляхами.

Ну отут же и написано: все, шо зашло безналом будет выдано наличкой с комисс
Вот тело депо зашло после конвертации безналом. После окончания депо его %% выдадут БЕЗ комисс, а само тело -- с комисс :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 11:28

Re: ОТП БАНК

ну там так же написано что все что зашло налом через кассу выдается без комиса налом в той же валюте. т.е. занесли налом 1К баксов и получили 1 бакс процентов.
по одному подпункту получили тело без комиса по другому проценты без комиса.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 11:32

  mephala написав:ну там так же написано что все что зашло налом через кассу выдается без комиса налом в той же валюте. т.е. занесли налом 1К баксов и получили 1 бакс процентов.
по одному подпункту получили тело без комиса по другому проценты без комиса.

Нал-Нал -- без вопросов
Мы то лазейку для безнал-нал через размещение на депо ищемс :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 11:38

Re: ОТП БАНК

а мне другое интересно. банк что ли ведет отдельный реестр зашедших и вышедших наличных денег?
например заходят деньги налом чепез кассу. потом 5 лет крутятся безналом с одного счета на другой с одного депозита на другой и потом захочется их забрать через кассу. они вспомнят что 5 лет назад эти деньги зашли налом и обросли процентами?
тут офпред вообще есть?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 11:40

Re: ОТП БАНК

Саме так, веде такий облік.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 11:42

  Кочевник написав:Саме так, веде такий облік.


такий облік (і з гарантією коректності даних) зараз може гарантувати лише блокчейн (не криптовалюта, а технологія, що лежить в її фундаменті).
сумніваюсь що в банках є таке ПЗ (як правило Н-літньої давності), яке зможе рішити подібну задачу.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 11:45

  greenozon написав:
  Кочевник написав:Саме так, веде такий облік.


такий облік (і з гарантією коректності даних) зараз може гарантувати лише блокчейн (не криптовалюта, а технологія, що лежить в її фундаменті).
сумніваюсь що в банках є таке ПЗ (як правило Н-літньої давності), яке зможе рішити подібну задачу.

Вы теоретик или как?
Не сомневайтесь - и умеет и разделяет и комиссии дерет.
curiousobro
 
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