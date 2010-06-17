clientage написав:Вот тело депо зашло после конвертации безналом. После окончания депо его %% выдадут БЕЗ комисс, а само тело -- с комисс
схема 1. занесли доллары налом в кассу на текущий 2. конвертнули их в евро на текущий 3. закинули на депо до востребования с текущего. 4. забрали депо на текущий. 5. конвертнули евро от депо в доллары на текущий. 6. забрали доллары с текущего налом через кассу.
хотите сказать что п.6 будет с комисом? а как же п.1?
Чот мне кажется, шо куры ни НА отд-и ни на саппорте ничо конкретного на это не ответят А я не проверял Вот мож в кассе шото скажут, но ток при выдаче. Там комисс видят