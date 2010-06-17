RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 594595596597

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 621
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
135
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
142
Всього голосів : 621
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 12:46

  mephala написав:
  clientage написав:Вот тело депо зашло после конвертации безналом. После окончания депо его %% выдадут БЕЗ комисс, а само тело -- с комисс :mrgreen:

схема
1. занесли доллары налом в кассу на текущий
2. конвертнули их в евро на текущий
3. закинули на депо до востребования с текущего.
4. забрали депо на текущий.
5. конвертнули евро от депо в доллары на текущий.
6. забрали доллары с текущего налом через кассу.

хотите сказать что п.6 будет с комисом? а как же п.1?

Чот мне кажется, шо куры ни НА отд-и ни на саппорте ничо конкретного на это не ответят
А я не проверял :)
Вот мож в кассе шото скажут, но ток при выдаче. Там комисс видят :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28093
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2261 раз.
Подякували: 3256 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 14:21

  mephala написав:
  clientage написав:Вот тело депо зашло после конвертации безналом. После окончания депо его %% выдадут БЕЗ комисс, а само тело -- с комисс :mrgreen:

схема
1. занесли доллары налом в кассу на текущий
2. конвертнули их в евро на текущий
3. закинули на депо до востребования с текущего.
4. забрали депо на текущий.
5. конвертнули евро от депо в доллары на текущий.
6. забрали доллары с текущего налом через кассу.

хотите сказать что п.6 будет с комисом? а как же п.1?

Есть вероятность потерь на шаге 2, когда счёт обнулится не через кассу.
Тут только опытным путем надо, внеся сотенку баксов и прогнав их по всему маршруту.
curiousobro
 
Повідомлень: 1984
З нами з: 21.07.17
Подякував: 39 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 594595596597
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: БОБЁР і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Місто Банк 1 ... 53, 54, 55
Модератор » Чет 17 чер, 2010 14:16
540 112232
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 тра, 2019 15:13
kreuz
Идея Банк 1 ... 1609, 1610, 1611
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16105 2286706
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 тра, 2019 15:04
greenozon
Альфа-Банк 1 ... 7059, 7060, 7061
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
70605 8596750
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 тра, 2019 10:17
Son of Sun

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (541)
04.05.2019 16:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron