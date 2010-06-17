clientage написав:Вот тело депо зашло после конвертации безналом. После окончания депо его %% выдадут БЕЗ комисс, а само тело -- с комисс
схема 1. занесли доллары налом в кассу на текущий 2. конвертнули их в евро на текущий 3. закинули на депо до востребования с текущего. 4. забрали депо на текущий. 5. конвертнули евро от депо в доллары на текущий. 6. забрали доллары с текущего налом через кассу.
хотите сказать что п.6 будет с комисом? а как же п.1?
Чот мне кажется, шо куры ни НА отд-и ни на саппорте ничо конкретного на это не ответят А я не проверял Вот мож в кассе шото скажут, но ток при выдаче. Там комисс видят
clientage написав:Вот тело депо зашло после конвертации безналом. После окончания депо его %% выдадут БЕЗ комисс, а само тело -- с комисс
схема 1. занесли доллары налом в кассу на текущий 2. конвертнули их в евро на текущий 3. закинули на депо до востребования с текущего. 4. забрали депо на текущий. 5. конвертнули евро от депо в доллары на текущий. 6. забрали доллары с текущего налом через кассу.
хотите сказать что п.6 будет с комисом? а как же п.1?
Есть вероятность потерь на шаге 2, когда счёт обнулится не через кассу. Тут только опытным путем надо, внеся сотенку баксов и прогнав их по всему маршруту.
mephala написав:1. занесли доллары налом в кассу на текущий 2. конвертнули их в евро на текущий 3. закинули на депо до востребования с текущего. 4. забрали депо на текущий. 5. конвертнули евро от депо в доллары на текущий. 6. забрали доллары с текущего налом через кассу. хотите сказать что п.6 будет с комисом? а как же п.1?
Есть вероятность потерь на шаге 2, когда счёт обнулится не через кассу. Тут только опытным путем надо, внеся сотенку баксов и прогнав их по всему маршруту.
Принесли нала 1000 единиц. Они это запомнят. Будете потом снимать отнимут от суммы снятия те 1000. С плюсовой разницы комиссия. Что делали с деньгами внутри банка имхо значения не имеет.
mephala написав:а мне другое интересно. банк что ли ведет отдельный реестр зашедших и вышедших наличных денег? например заходят деньги налом чепез кассу. потом 5 лет крутятся безналом с одного счета на другой с одного депозита на другой и потом захочется их забрать через кассу. они вспомнят что 5 лет назад эти деньги зашли налом и обросли процентами? тут офпред вообще есть?
да. у них это называется "виртуальный остаток" - т.е. те средства которые с текущего счета можно снять бесплатно в кассе.
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