RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 594595596597

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 621
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
135
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
142
Всього голосів : 621
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 12:46

  mephala написав:
  clientage написав:Вот тело депо зашло после конвертации безналом. После окончания депо его %% выдадут БЕЗ комисс, а само тело -- с комисс :mrgreen:

схема
1. занесли доллары налом в кассу на текущий
2. конвертнули их в евро на текущий
3. закинули на депо до востребования с текущего.
4. забрали депо на текущий.
5. конвертнули евро от депо в доллары на текущий.
6. забрали доллары с текущего налом через кассу.

хотите сказать что п.6 будет с комисом? а как же п.1?

Чот мне кажется, шо куры ни НА отд-и ни на саппорте ничо конкретного на это не ответят
А я не проверял :)
Вот мож в кассе шото скажут, но ток при выдаче. Там комисс видят :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28162
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2266 раз.
Подякували: 3260 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 14:21

  mephala написав:
  clientage написав:Вот тело депо зашло после конвертации безналом. После окончания депо его %% выдадут БЕЗ комисс, а само тело -- с комисс :mrgreen:

схема
1. занесли доллары налом в кассу на текущий
2. конвертнули их в евро на текущий
3. закинули на депо до востребования с текущего.
4. забрали депо на текущий.
5. конвертнули евро от депо в доллары на текущий.
6. забрали доллары с текущего налом через кассу.

хотите сказать что п.6 будет с комисом? а как же п.1?

Есть вероятность потерь на шаге 2, когда счёт обнулится не через кассу.
Тут только опытным путем надо, внеся сотенку баксов и прогнав их по всему маршруту.
curiousobro
 
Повідомлень: 1999
З нами з: 21.07.17
Подякував: 39 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 18:47

Re: ОТП БАНК

curiousobro написав:
  mephala написав:1. занесли доллары налом в кассу на текущий
2. конвертнули их в евро на текущий
3. закинули на депо до востребования с текущего.
4. забрали депо на текущий.
5. конвертнули евро от депо в доллары на текущий.
6. забрали доллары с текущего налом через кассу.
хотите сказать что п.6 будет с комисом? а как же п.1?

Есть вероятность потерь на шаге 2, когда счёт обнулится не через кассу.
Тут только опытным путем надо, внеся сотенку баксов и прогнав их по всему маршруту.

Принесли нала 1000 единиц. Они это запомнят. Будете потом снимать отнимут от суммы снятия те 1000. С плюсовой разницы комиссия.
Что делали с деньгами внутри банка имхо значения не имеет.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2660
З нами з: 24.06.15
Подякував: 49 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 19:00

  mephala написав:а мне другое интересно. банк что ли ведет отдельный реестр зашедших и вышедших наличных денег?
например заходят деньги налом чепез кассу. потом 5 лет крутятся безналом с одного счета на другой с одного депозита на другой и потом захочется их забрать через кассу. они вспомнят что 5 лет назад эти деньги зашли налом и обросли процентами?
тут офпред вообще есть?


да.
у них это называется "виртуальный остаток" - т.е. те средства которые с текущего счета можно снять бесплатно в кассе.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35980
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5720 раз.
 
Профіль
9
4
2
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:19

Re: ОТП БАНК

писец кугутский банк. позвонить можно только на городской номер.
если в тарифе нет льготных минут общение с банком влетит в компеечку.
mephala
 
Повідомлень: 4411
З нами з: 07.04.14
Подякував: 48 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 22:03

  mephala написав:писец кугутский банк. позвонить можно только на городской номер.
если в тарифе нет льготных минут общение с банком влетит в компеечку.

Скайп є.
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26395
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1851 раз.
Подякували: 2047 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 22:46

  Козак-характерник написав:
  mephala написав:писец кугутский банк. позвонить можно только на городской номер.
если в тарифе нет льготных минут общение с банком влетит в компеечку.

Скайп є.

Вот именно.
А вот Алла реально жлобяра - ни скайпа, ни мобильных разных операторов, только 044 с 15.05
curiousobro
 
Повідомлень: 1999
З нами з: 21.07.17
Подякував: 39 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 22:48

Re: ОТП БАНК

скайп фигня в условиях слабого инета.
mephala
 
Повідомлень: 4411
З нами з: 07.04.14
Подякував: 48 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 22:52

  mephala написав:скайп фигня в условиях слабого инета.

Таких случаев еще не было.
curiousobro
 
Повідомлень: 1999
З нами з: 21.07.17
Подякував: 39 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 23:03

Re: ОТП БАНК

вляпался с ними.
внес гривну, купил зелень, продал зелень. Почему при снятии гривона я должен комиссию выплачивать из всей суммы, где логика?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1271
З нами з: 24.10.08
Подякував: 34 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 594595596597
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, Kevin, makor06 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7085, 7086, 7087
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
70864 8619294
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 тра, 2019 21:38
mephala
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 624, 625, 626
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6251 1477039
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 тра, 2019 21:02
dr_morgenstern
Идея Банк 1 ... 1611, 1612, 1613
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16126 2289738
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 тра, 2019 17:16
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (5970)
12.05.2019 00:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.