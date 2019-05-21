Proofy
недавно обсуждали подобную схему теоретически.
значит таки не работает на практике
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 тра, 2019 12:45
Proofy
недавно обсуждали подобную схему теоретически.
значит таки не работает на практике
Додано: Нед 12 тра, 2019 19:50
У Аллы скайп есть. Но толку от него мало.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: Сер 22 тра, 2019 01:13
ложил 1000грн снимал частями 100грн. и потом 900грн. - было без
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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