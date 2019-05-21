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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 595596597598

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 622
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
136
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
142
Всього голосів : 622
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2019 12:45

Proofy
недавно обсуждали подобную схему теоретически.
значит таки не работает на практике
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2019 19:50

  curiousobro написав:
  Козак-характерник написав:
  mephala написав:писец кугутский банк. позвонить можно только на городской номер.
если в тарифе нет льготных минут общение с банком влетит в компеечку.

Скайп є.

Вот именно.
А вот Алла реально жлобяра - ни скайпа, ни мобильных разных операторов, только 044 с 15.05

У Аллы скайп есть. Но толку от него мало.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 01:13

  Proofy написав:внес гривну, купил зелень, продал зелень. Почему при снятии гривона я должен комиссию выплачивать из всей суммы, где логика?


ложил 1000грн снимал частями 100грн. и потом 900грн. - было без
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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  #<1 ... 595596597598
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