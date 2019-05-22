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ОТП БАНК
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Додано: Сер 22 тра, 2019 13:37
mephala написав:
а в этом и зарыта казуистика.
налом заходит на долларовый счет.
потом безналом переходит внутренним перечислением на евросчет.
потом обратно тоже безналом внутренним перечисленим на долларовый счет.
снятие нала в кассе с долларового счета.
и вот вопрос при выдаче они будут смотреть на последнее поступление на счет или первое?
Они смотрят на сумму внесенного нала, а не на последовательность операций. Не раз уже тут писали что ведут отдельный учет приход-расход наличных в разрезе клиентов.
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Додано: Сер 22 тра, 2019 14:08
А если деньги вносились P2P переводом с карты другого банка на карту ОТП банка Тревел, и потом пошли на депозит.
После завершения срока депозита деньги вернутся на карту ОТП банка .
Их выдадут без комиссии?
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Додано: Сер 22 тра, 2019 14:13
amatorodessa написав:
А если деньги вносились P2P переводом с карты другого банка на карту ОТП банка Тревел, и потом пошли на депозит.
После завершения срока депозита деньги вернутся на карту ОТП банка .
Их выдадут без комиссии?
Будет с комиссией
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Додано: Чет 23 тра, 2019 13:41
кароче - при декларирование для установление кредитного лимита на карту до 50К только паспорт и код - на деле по другому.
Запросил 10К. Предварительно одобрили. Принёс документы. Но они хотят знать "и цвет и размер трусов". Спросил зачем им это?
сказали шо теперь будет либо отказ или установят - и перезвонят.
ну и пошёл собственно третий день
не звонят. это отказ? или они таки одумаются?
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Додано: Чет 23 тра, 2019 15:53
З 23.05.2019 комісія за переказ коштів в сумі до 10 000, 00 грн. за межі АТ "ОТП Банк" лише 2 грн. за платіж!
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Додано: Чет 23 тра, 2019 16:55
Друг спрашивает, какой счет, карту или тариф нужно открыть, чтобы получить доступ к сервису Интернет-банкинг OTP Smart, если еще не является клиентом ОТП банка.
И чтобы наименее затратный вариант был по обслуживанию и комиссиям.
В дальнейшем Интернет-банкинг OTP Smart будет использоваться для накопления средств и возможно размещения срочных депо.
Что посоветуете?
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Додано: Чет 23 тра, 2019 18:09
uaprofi написав:
З 23.05.2019 комісія
за переказ коштів в сумі до 10 000, 00 грн.
за межі АТ "ОТП Банк" лише 2 грн.
за платіж!
Дорого! Абарзєлі.
„Хто хоче йти за Мною, нехай зречеться себе, і візьме хрест свій, і за Мною йде” (Мк. 8:34)
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