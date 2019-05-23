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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 597598599600>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 623
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
136
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
142
Всього голосів : 623
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 13:37

  mephala написав:а в этом и зарыта казуистика.
налом заходит на долларовый счет.
потом безналом переходит внутренним перечислением на евросчет.
потом обратно тоже безналом внутренним перечисленим на долларовый счет.
снятие нала в кассе с долларового счета.
и вот вопрос при выдаче они будут смотреть на последнее поступление на счет или первое?


Они смотрят на сумму внесенного нала, а не на последовательность операций. Не раз уже тут писали что ведут отдельный учет приход-расход наличных в разрезе клиентов.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 14:08

А если деньги вносились P2P переводом с карты другого банка на карту ОТП банка Тревел, и потом пошли на депозит.
После завершения срока депозита деньги вернутся на карту ОТП банка .
Их выдадут без комиссии?
amatorodessa
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 14:13

  amatorodessa написав:А если деньги вносились P2P переводом с карты другого банка на карту ОТП банка Тревел, и потом пошли на депозит.
После завершения срока депозита деньги вернутся на карту ОТП банка .
Их выдадут без комиссии?

Будет с комиссией
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 13:41

кароче - при декларирование для установление кредитного лимита на карту до 50К только паспорт и код - на деле по другому.
Запросил 10К. Предварительно одобрили. Принёс документы. Но они хотят знать "и цвет и размер трусов". Спросил зачем им это?
сказали шо теперь будет либо отказ или установят - и перезвонят.
ну и пошёл собственно третий день
не звонят. это отказ? или они таки одумаются? :lol:
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 15:53

приятная новость

З 23.05.2019 комісія за переказ коштів в сумі до 10 000, 00 грн. за межі АТ "ОТП Банк" лише 2 грн. за платіж!
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 16:55

Интернет-банкинг OTP Smart для нового клиента

Друг спрашивает, какой счет, карту или тариф нужно открыть, чтобы получить доступ к сервису Интернет-банкинг OTP Smart, если еще не является клиентом ОТП банка.
И чтобы наименее затратный вариант был по обслуживанию и комиссиям.
В дальнейшем Интернет-банкинг OTP Smart будет использоваться для накопления средств и возможно размещения срочных депо.
Что посоветуете?
amatorodessa
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 18:09

  uaprofi написав:З 23.05.2019 комісія за переказ коштів в сумі до 10 000, 00 грн. за межі АТ "ОТП Банк" лише 2 грн. за платіж!

Дорого! Абарзєлі. 8)
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 18:57

  Козак-характерник написав:
  uaprofi написав:З 23.05.2019 комісія за переказ коштів в сумі до 10 000, 00 грн. за межі АТ "ОТП Банк" лише 2 грн. за платіж!

Дорого! Абарзєлі. 8)

Колись в Платині 2 грн за платьожик було...але до 10000 це ганьба.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:46

amatorodessa
Откройте простой текущий счет (три валюты) и будет доступ в ОТП смарт.
Poleg
 
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  Poleg написав:amatorodessa
Откройте простой текущий счет (три валюты) и будет доступ в ОТП смарт.

Він платно відкривається, якщо в офлайні.
Кочевник
 
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