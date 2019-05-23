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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:06
Кочевник написав: Poleg написав:amatorodessa
Откройте простой текущий счет (три валюты) и будет доступ в ОТП смарт.
Він платно відкривається, якщо в офлайні.
Поэтому лучше откыть любую акционную карту с бесплатным обслуживанием в 1й год. Например, ко-бренд Водафон. Получить под неё ИБ, и из ИБ наоткрывать текущих, нашару
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:17
clientage написав: Кочевник написав: Poleg написав:amatorodessa
Откройте простой текущий счет (три валюты) и будет доступ в ОТП смарт.
Він платно відкривається, якщо в офлайні.
Поэтому лучше откыть любую акционную карту с бесплатным обслуживанием в 1й год. Например, ко-бренд Водафон. Получить под неё ИБ, и из ИБ наоткрывать текущих, нашару
Она уже условно бесплатная на постоянной основе - при условии 1 грн платежа в месяц.viewtopic.php?p=4639229#p4639229
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:45
clientage написав: Кочевник написав: Poleg написав:amatorodessa
Откройте простой текущий счет (три валюты) и будет доступ в ОТП смарт.
Він платно відкривається, якщо в офлайні.
Поэтому лучше откыть любую акционную карту с бесплатным обслуживанием в 1й год. Например, ко-бренд Водафон. Получить под неё ИБ, и из ИБ наоткрывать текущих, нашару
я зашел в ОТП открыв депошку с свободным снятием и пополнением. потом закрыл ее а гривневый счет остался. все на халву и доступ до ОТПсмарт есть.
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