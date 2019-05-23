RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 597598599600

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 623
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
136
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
142
Всього голосів : 623
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:06

  Кочевник написав:
  Poleg написав:amatorodessa
Откройте простой текущий счет (три валюты) и будет доступ в ОТП смарт.

Він платно відкривається, якщо в офлайні.

Поэтому лучше откыть любую акционную карту с бесплатным обслуживанием в 1й год. Например, ко-бренд Водафон. Получить под неё ИБ, и из ИБ наоткрывать текущих, нашару
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28237
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2269 раз.
Подякували: 3271 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:17

  clientage написав:
  Кочевник написав:
  Poleg написав:amatorodessa
Откройте простой текущий счет (три валюты) и будет доступ в ОТП смарт.

Він платно відкривається, якщо в офлайні.

Поэтому лучше откыть любую акционную карту с бесплатным обслуживанием в 1й год. Например, ко-бренд Водафон. Получить под неё ИБ, и из ИБ наоткрывать текущих, нашару

Она уже условно бесплатная на постоянной основе - при условии 1 грн платежа в месяц.
viewtopic.php?p=4639229#p4639229
curiousobro
 
Повідомлень: 2026
З нами з: 21.07.17
Подякував: 39 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:45

  clientage написав:
  Кочевник написав:
  Poleg написав:amatorodessa
Откройте простой текущий счет (три валюты) и будет доступ в ОТП смарт.

Він платно відкривається, якщо в офлайні.

Поэтому лучше откыть любую акционную карту с бесплатным обслуживанием в 1й год. Например, ко-бренд Водафон. Получить под неё ИБ, и из ИБ наоткрывать текущих, нашару

я зашел в ОТП открыв депошку с свободным снятием и пополнением. потом закрыл ее а гривневый счет остался. все на халву и доступ до ОТПсмарт есть.
mephala
 
Повідомлень: 4512
З нами з: 07.04.14
Подякував: 53 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:09

[/quote] зашел в ОТП открыв депошку с свободным снятием и пополнением. потом закрыл ее а гривневый счет остался. все на халву и доступ до ОТПсмарт есть.[/quote]
В чому тоді смисл? Вигоди з Отп ніякої
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 162
З нами з: 16.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:26

  uaprofi написав:З 23.05.2019 комісія за переказ коштів в сумі до 10 000, 00 грн. за межі АТ "ОТП Банк" лише 2 грн. за платіж!

як циган швидко відправляє?
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
Повідомлень: 548
З нами з: 07.05.13
Подякував: 25 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 597598599600
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, Ferlakur, jay2004, Lost, Stringer, Вкладник-21 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7134, 7135, 7136
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
71350 8661944
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 тра, 2019 13:57
Vorlon
А-Банк 1 ... 1226, 1227, 1228
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
12277 1768792
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 тра, 2019 13:34
Квесторе_поверніться
Банк Львів 1 ... 15, 16, 17
Anonymous » Суб 29 гру, 2007 16:34
166 58536
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 тра, 2019 11:52
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (71351)
24.05.2019 14:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.