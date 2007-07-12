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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:06
Кочевник написав: Poleg написав:amatorodessa
Откройте простой текущий счет (три валюты) и будет доступ в ОТП смарт.
Він платно відкривається, якщо в офлайні.
Поэтому лучше откыть любую акционную карту с бесплатным обслуживанием в 1й год. Например, ко-бренд Водафон. Получить под неё ИБ, и из ИБ наоткрывать текущих, нашару
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:17
clientage написав: Кочевник написав: Poleg написав:amatorodessa
Откройте простой текущий счет (три валюты) и будет доступ в ОТП смарт.
Він платно відкривається, якщо в офлайні.
Поэтому лучше откыть любую акционную карту с бесплатным обслуживанием в 1й год. Например, ко-бренд Водафон. Получить под неё ИБ, и из ИБ наоткрывать текущих, нашару
Она уже условно бесплатная на постоянной основе - при условии 1 грн платежа в месяц.viewtopic.php?p=4639229#p4639229
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:45
clientage написав: Кочевник написав: Poleg написав:amatorodessa
Откройте простой текущий счет (три валюты) и будет доступ в ОТП смарт.
Він платно відкривається, якщо в офлайні.
Поэтому лучше откыть любую акционную карту с бесплатным обслуживанием в 1й год. Например, ко-бренд Водафон. Получить под неё ИБ, и из ИБ наоткрывать текущих, нашару
я зашел в ОТП открыв депошку с свободным снятием и пополнением. потом закрыл ее а гривневый счет остался. все на халву и доступ до ОТПсмарт есть.
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:09
[/quote] зашел в ОТП открыв депошку с свободным снятием и пополнением. потом закрыл ее а гривневый счет остался. все на халву и доступ до ОТПсмарт есть.[/quote]
В чому тоді смисл? Вигоди з Отп ніякої
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:26
uaprofi написав:
З 23.05.2019 комісія
за переказ коштів в сумі до 10 000, 00 грн.
за межі АТ "ОТП Банк" лише 2 грн.
за платіж!
як циган швидко відправляє?
Одна бджола мало меду наносить...
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:32
clientage написав:
из ИБ наоткрывать текущих, нашару
Яка користь з поточних в ОТП?
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:52
V2 написав: clientage написав:
из ИБ наоткрывать текущих, нашару
Яка користь з поточних в ОТП?
Особливоі нема. Рахунок як рахунок. Просто безкоштовний в обслузі, на відміну від умовно безкоштовних карткових
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