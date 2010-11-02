Поэтому лучше откыть любую акционную карту с бесплатным обслуживанием в 1й год. Например, ко-бренд Водафон. Получить под неё ИБ, и из ИБ наоткрывать текущих, нашару
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:06
Поэтому лучше откыть любую акционную карту с бесплатным обслуживанием в 1й год. Например, ко-бренд Водафон. Получить под неё ИБ, и из ИБ наоткрывать текущих, нашару
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:17
Она уже условно бесплатная на постоянной основе - при условии 1 грн платежа в месяц.
viewtopic.php?p=4639229#p4639229
Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:45
я зашел в ОТП открыв депошку с свободным снятием и пополнением. потом закрыл ее а гривневый счет остался. все на халву и доступ до ОТПсмарт есть.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:09
[/quote] зашел в ОТП открыв депошку с свободным снятием и пополнением. потом закрыл ее а гривневый счет остался. все на халву и доступ до ОТПсмарт есть.[/quote]
В чому тоді смисл? Вигоди з Отп ніякої
Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:26
як циган швидко відправляє?
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:32
Re: ОТП БАНК
Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:52
Re: ОТП БАНК
Додано: Чет 30 тра, 2019 16:45
Как безналом вывести с текущего у цыгана деньги без комиса ?
Или только касса ? В кассе - без комиса ?
Додано: Чет 30 тра, 2019 16:50
Додано: Вів 11 чер, 2019 23:23
Re: ОТП БАНК
Скажений був день.
Вчора.
Зранку все було так розслаблено...
Навіть на міжбанку...
А увечері вже довелось радіти замороженому курсові ОТП.
Цікаво, все-таки, працюють західні банки.
Якось взимку, на піку, я вигідно, пару разів, продав € Авалю (вони цілий день тримали незмінний курс, 35.4).
А тепер-от – встиг купити $ хоча б по 26.5 Ніби на самому міжбанку купував
А ще вражає, що із 100т.₴ в ОТП працють не у касі, а операціоністи в залі.
Таке враження, що для ОТП – то й не гроші.
Мабуть, там, на заході, всі заробляють по млн на рік
Втім, так чи інакше, – з ОТП вийшло гарно.
Та й добре, якщо і вони на мені щось заробили (напр., у віддаленіших, дрібних банках писали курс все ще на 0.1 менший)
Бо вже трошки мучила совість. Після зимового акційного депозиту з реальною ставкою, яка (після врахування всіх подарунків, бонусів, кред.лінії) коливалась у межах 20-30%. Й після дешевої валюти, що вони продавали на депо в 2015...
Єдине, що прикро – OTP Smart погано працює останнім часом.
На андр.планшеті – майже миттєво спрацьовує автовихід.
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
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