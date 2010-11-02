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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 597598599600

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 623
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
136
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
142
Всього голосів : 623
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:06

  Кочевник написав:
  Poleg написав:amatorodessa
Откройте простой текущий счет (три валюты) и будет доступ в ОТП смарт.

Він платно відкривається, якщо в офлайні.

Поэтому лучше откыть любую акционную карту с бесплатным обслуживанием в 1й год. Например, ко-бренд Водафон. Получить под неё ИБ, и из ИБ наоткрывать текущих, нашару
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:17

  clientage написав:
  Кочевник написав:
  Poleg написав:amatorodessa
Откройте простой текущий счет (три валюты) и будет доступ в ОТП смарт.

Він платно відкривається, якщо в офлайні.

Поэтому лучше откыть любую акционную карту с бесплатным обслуживанием в 1й год. Например, ко-бренд Водафон. Получить под неё ИБ, и из ИБ наоткрывать текущих, нашару

Она уже условно бесплатная на постоянной основе - при условии 1 грн платежа в месяц.
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curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:45

  clientage написав:
  Кочевник написав:
  Poleg написав:amatorodessa
Откройте простой текущий счет (три валюты) и будет доступ в ОТП смарт.

Він платно відкривається, якщо в офлайні.

Поэтому лучше откыть любую акционную карту с бесплатным обслуживанием в 1й год. Например, ко-бренд Водафон. Получить под неё ИБ, и из ИБ наоткрывать текущих, нашару

я зашел в ОТП открыв депошку с свободным снятием и пополнением. потом закрыл ее а гривневый счет остался. все на халву и доступ до ОТПсмарт есть.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:09

[/quote] зашел в ОТП открыв депошку с свободным снятием и пополнением. потом закрыл ее а гривневый счет остался. все на халву и доступ до ОТПсмарт есть.[/quote]
В чому тоді смисл? Вигоди з Отп ніякої
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:26

  uaprofi написав:З 23.05.2019 комісія за переказ коштів в сумі до 10 000, 00 грн. за межі АТ "ОТП Банк" лише 2 грн. за платіж!

як циган швидко відправляє?
Одна бджола мало меду наносить...
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:32

Re: ОТП БАНК

  clientage написав:из ИБ наоткрывать текущих, нашару


Яка користь з поточних в ОТП?
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:52

Re: ОТП БАНК

V2 написав:
  clientage написав:из ИБ наоткрывать текущих, нашару


Яка користь з поточних в ОТП?

Особливоі нема. Рахунок як рахунок. Просто безкоштовний в обслузі, на відміну від умовно безкоштовних карткових
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 16:45

Как безналом вывести с текущего у цыгана деньги без комиса ?
Или только касса ? В кассе - без комиса ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 16:50

  mustbe написав:Как безналом вывести с текущего у цыгана деньги без комиса ?
Или только касса ? В кассе - без комиса ?


Через OTP Smart 2 грн/10K
Или с карты p2p

В кассе - без комиса только те деньги, что были внесены через кассу же или кеш банкомат.
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 23:23

Re: ОТП БАНК

Скажений був день.
Вчора.

Зранку все було так розслаблено...
Навіть на міжбанку...

А увечері вже довелось радіти замороженому курсові ОТП.

Цікаво, все-таки, працюють західні банки.
Якось взимку, на піку, я вигідно, пару разів, продав € Авалю (вони цілий день тримали незмінний курс, 35.4).
А тепер-от – встиг купити $ хоча б по 26.5 Ніби на самому міжбанку купував :)


А ще вражає, що із 100т.₴ в ОТП працють не у касі, а операціоністи в залі.
Таке враження, що для ОТП – то й не гроші.
Мабуть, там, на заході, всі заробляють по млн на рік :)

Втім, так чи інакше, – з ОТП вийшло гарно.
Та й добре, якщо і вони на мені щось заробили (напр., у віддаленіших, дрібних банках писали курс все ще на 0.1 менший)
Бо вже трошки мучила совість. Після зимового акційного депозиту з реальною ставкою, яка (після врахування всіх подарунків, бонусів, кред.лінії) коливалась у межах 20-30%. Й після дешевої валюти, що вони продавали на депо в 2015...


Єдине, що прикро – OTP Smart погано працює останнім часом.
На андр.планшеті – майже миттєво спрацьовує автовихід. :(
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
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