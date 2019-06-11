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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 598599600601

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 623
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
136
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
142
Всього голосів : 623
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 08:20

  Bobua написав:Скажений був день.
Вчора.

Зранку все було так розслаблено...
Навіть на міжбанку...

А увечері вже довелось радіти замороженому курсові ОТП.

Цікаво, все-таки, працюють західні банки.
Якось взимку, на піку, я вигідно, пару разів, продав € Авалю (вони цілий день тримали незмінний курс, 35.4).
А тепер-от – встиг купити $ хоча б по 26.5 Ніби на самому міжбанку купував :)


А ще вражає, що із 100т.₴ в ОТП працють не у касі, а операціоністи в залі.
Таке враження, що для ОТП – то й не гроші.
Мабуть, там, на заході, всі заробляють по млн на рік :)

Втім, так чи інакше, – з ОТП вийшло гарно.
Та й добре, якщо і вони на мені щось заробили (напр., у віддаленіших, дрібних банках писали курс все ще на 0.1 менший)
Бо вже трошки мучила совість. Після зимового акційного депозиту з реальною ставкою, яка (після врахування всіх подарунків, бонусів, кред.лінії) коливалась у межах 20-30%. Й після дешевої валюти, що вони продавали на депо в 2015...


Єдине, що прикро – OTP Smart погано працює останнім часом.
На андр.планшеті – майже миттєво спрацьовує автовихід. :(

Останнім часом дорожче 26.40 рука не піднімалась брати американця.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 10:36

Квесторе_поверніться

То я ж і пишу, що ті +0.1 – вважаю спонсорською допомогою.
Від мене – ОТП банку. :)
Бо мав відчуття, що вони на мені недозаробили... ;)
Тепер – паритет. Мабуть...

Крім того – не довелось їхати кудись далеко.
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
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