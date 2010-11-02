Зранку все було так розслаблено... Навіть на міжбанку...
А увечері вже довелось радіти замороженому курсові ОТП.
Цікаво, все-таки, працюють західні банки. Якось взимку, на піку, я вигідно, пару разів, продав € Авалю (вони цілий день тримали незмінний курс, 35.4). А тепер-от – встиг купити $ хоча б по 26.5 Ніби на самому міжбанку купував
А ще вражає, що із 100т.₴ в ОТП працють не у касі, а операціоністи в залі. Таке враження, що для ОТП – то й не гроші. Мабуть, там, на заході, всі заробляють по млн на рік
Втім, так чи інакше, – з ОТП вийшло гарно. Та й добре, якщо і вони на мені щось заробили (напр., у віддаленіших, дрібних банках писали курс все ще на 0.1 менший) Бо вже трошки мучила совість. Після зимового акційного депозиту з реальною ставкою, яка (після врахування всіх подарунків, бонусів, кред.лінії) коливалась у межах 20-30%. Й після дешевої валюти, що вони продавали на депо в 2015...
Єдине, що прикро – OTP Smart погано працює останнім часом. На андр.планшеті – майже миттєво спрацьовує автовихід.
Останнім часом дорожче 26.40 рука не піднімалась брати американця.
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.