ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 чер, 2019 08:20
Bobua написав:
Скажений був день.
Вчора.
Зранку все було так розслаблено...
Навіть на міжбанку...
А увечері вже довелось радіти замороженому курсові ОТП.
Цікаво, все-таки, працюють західні банки.
Якось взимку, на піку, я вигідно, пару разів, продав € Авалю (вони цілий день тримали незмінний курс, 35.4).
А тепер-от – встиг купити $ хоча б по 26.5 Ніби на самому міжбанку купував
А ще вражає, що із 100т.₴ в ОТП працють не у касі, а операціоністи в залі.
Таке враження, що для ОТП – то й не гроші.
Мабуть, там, на заході, всі заробляють по млн на рік
Втім, так чи інакше, – з ОТП вийшло гарно.
Та й добре, якщо і вони на мені щось заробили (напр., у віддаленіших, дрібних банках писали курс все ще на 0.1 менший)
Бо вже трошки мучила совість. Після зимового акційного депозиту з реальною ставкою, яка (після врахування всіх подарунків, бонусів, кред.лінії) коливалась у межах 20-30%. Й після дешевої валюти, що вони продавали на депо в 2015...
Єдине, що прикро – OTP Smart погано працює останнім часом.
На андр.планшеті – майже миттєво спрацьовує автовихід.
Останнім часом дорожче 26.40 рука не піднімалась брати американця.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 12 чер, 2019 10:36
Квесторе_поверніться
То я ж і пишу, що ті +0.1 – вважаю спонсорською допомогою.
Від мене – ОТП банку.
Бо мав відчуття, що вони на мені недозаробили...
Тепер – паритет. Мабуть...
Крім того – не довелось їхати кудись далеко.
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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Bobua
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Додано: Сер 12 чер, 2019 14:15
Bobua написав: Квесторе_поверніться
То я ж і пишу, що ті +0.1 – вважаю спонсорською допомогою.
Від мене – ОТП банку.
Бо мав відчуття, що вони на мені недозаробили...
Тепер – паритет. Мабуть...
Крім того – не довелось їхати кудись далеко.
Так пишут, что снятие купленной валюты с комиссией, разве ее не нужно учитывать при сравнении курсов? Или вы валюту только для расчетов покупаете?
Bosstone
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Додано: Сер 12 чер, 2019 14:18
Bosstone написав: Bobua написав: Квесторе_поверніться
То я ж і пишу, що ті +0.1 – вважаю спонсорською допомогою.
Від мене – ОТП банку.
Бо мав відчуття, що вони на мені недозаробили...
Тепер – паритет. Мабуть...
Крім того – не довелось їхати кудись далеко.
Так пишут, что снятие купленной валюты с комиссией, разве ее не нужно учитывать при сравнении курсов? Или вы валюту только для расчетов покупаете?
Зимой продаст, вот и получится без комиссии
curiousobro
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Додано: Сер 12 чер, 2019 19:57
curiousobro написав: Bosstone написав: Bobua написав: Квесторе_поверніться
То я ж і пишу, що ті +0.1 – вважаю спонсорською допомогою.
Від мене – ОТП банку.
Бо мав відчуття, що вони на мені недозаробили...
Тепер – паритет. Мабуть...
Крім того – не довелось їхати кудись далеко.
Так пишут, что снятие купленной валюты с комиссией, разве ее не нужно учитывать при сравнении курсов? Или вы валюту только для расчетов покупаете?
Зимой продаст, вот и получится без комиссии
Только вот продаст по 26 или 25,9 и где профит?
Ratatui
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Додано: Сер 12 чер, 2019 20:55
Не многие могут смотреть в завтрашний день... (с)
mustbe
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Додано: Сер 12 чер, 2019 22:42
greenozon
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Додано: Чет 13 чер, 2019 15:18
Bosstone написав: Bobua написав: Квесторе_поверніться
То я ж і пишу, що ті +0.1 – вважаю спонсорською допомогою.
Від мене – ОТП банку. :)
Бо мав відчуття, що вони на мені недозаробили... ;)
Тепер – паритет. Мабуть...
Крім того – не довелось їхати кудись далеко.
Так пишут, что снятие купленной валюты с комиссией, разве ее не нужно учитывать при сравнении курсов? Или вы валюту только для расчетов покупаете?
От у тому ж і диво, що готівкою видали! (а це й досі, чомусь, без комісії, всюди...)
Та ще й не у касі – а на отіпішній "барній стійці" дрібного відділення...
То може й правильно – аби не перевантажувати єдину касу.
Але якщо працівник залу має доларів на 100т₴, і, можливо, самі 100т₴, і ще хоча би 50т₴ у євро... То це ж 250т₴!
А якщо у кожного так!? :)
А в інших банках таке ж???
Тоді, не дивно, що вони так охоче дають пільг.період по картках – треба ж кудись гроші подіти... :)
mustbe написав: Ratatui написав: curiousobro написав:
Зимой продаст, вот и получится без комиссии :)
Только вот продаст по 26 или 25,9 и где профит? :mrgreen:
Не многие могут смотреть в завтрашний день... (с)
Або не продасть. :)
Або не зимою. :)
26?
Всього-то??
От у декого є "бомбезніші" їдеї – просять нову владу встановити курс 8. Вважають, що так ми "ривком" наблизимось до європ.життя. :)
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Bobua
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Чет 13 чер, 2019 13:29 KVV