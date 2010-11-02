|
|
|
ОТП БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 чер, 2019 21:07
mihasik написав:
Планирую депо закинуть под акцию.
Есть смысл открывать карту под депо или достаточно текущего счёта?
Что за акция?
-
slasva
-
-
- Повідомлень: 597
- З нами з: 23.06.15
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 чер, 2019 21:09
slasva написав: mihasik написав:
Планирую депо закинуть под акцию.
Есть смысл открывать карту под депо или достаточно текущего счёта?
Что за акция?
Минфин+розыгрыш жука
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 722
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|12488
|1788793
|
|
|245
|48476
|
|
|4972
|668735
|
|