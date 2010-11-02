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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 599600601602

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 623
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
136
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
142
Всього голосів : 623
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 21:07

  mihasik написав:Планирую депо закинуть под акцию.
Есть смысл открывать карту под депо или достаточно текущего счёта?

Что за акция?
slasva
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Повідомлень: 597
З нами з: 23.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 70 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 21:09

  slasva написав:
  mihasik написав:Планирую депо закинуть под акцию.
Есть смысл открывать карту под депо или достаточно текущего счёта?

Что за акция?

Минфин+розыгрыш жука
mihasik
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Повідомлень: 722
З нами з: 26.10.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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  #<1 ... 599600601602
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