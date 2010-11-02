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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 чер, 2019 21:07
mihasik написав:
Планирую депо закинуть под акцию.
Есть смысл открывать карту под депо или достаточно текущего счёта?
Что за акция?
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slasva
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Додано: Чет 13 чер, 2019 21:09
slasva написав: mihasik написав:
Планирую депо закинуть под акцию.
Есть смысл открывать карту под депо или достаточно текущего счёта?
Что за акция?
Минфин+розыгрыш жука
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mihasik
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Додано: Чет 13 чер, 2019 21:23
Достатньо поточного рахунку. Під це можуть відкрити безкоштовно інтернет-кабінет отпсмарт.
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Кочевник
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 04:56
Кочевник написав:
Достатньо поточного рахунку. Під це можуть відкрити безкоштовно інтернет-кабінет отпсмарт.
А что этот кабинет даёт?
По окончании,через него, без комиссии, можно будет перекинуть тело с % в другой банк? И не нужно топать в отделение забирать?
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mihasik
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