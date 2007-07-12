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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 чер, 2019 21:07
mihasik написав:
Планирую депо закинуть под акцию.
Есть смысл открывать карту под депо или достаточно текущего счёта?
Что за акция?
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slasva
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Додано: Чет 13 чер, 2019 21:09
slasva написав: mihasik написав:
Планирую депо закинуть под акцию.
Есть смысл открывать карту под депо или достаточно текущего счёта?
Что за акция?
Минфин+розыгрыш жука
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mihasik
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Додано: Чет 13 чер, 2019 21:23
Достатньо поточного рахунку. Під це можуть відкрити безкоштовно інтернет-кабінет отпсмарт.
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Кочевник
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 04:56
Кочевник написав:
Достатньо поточного рахунку. Під це можуть відкрити безкоштовно інтернет-кабінет отпсмарт.
А что этот кабинет даёт?
По окончании,через него, без комиссии, можно будет перекинуть тело с % в другой банк? И не нужно топать в отделение забирать?
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mihasik
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:38
mihasik написав: Кочевник написав:
Достатньо поточного рахунку. Під це можуть відкрити безкоштовно інтернет-кабінет отпсмарт.
А что этот кабинет даёт?
По окончании,через него, без комиссии, можно будет перекинуть тело с % в другой банк? И не нужно топать в отделение забирать?
Так, жеби було. Платіж назовні з комімсією. Хіба в межах банку без комісії.
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Кочевник
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Додано: Суб 15 чер, 2019 15:23
mihasik написав:
Планирую депо закинуть под акцию.
Есть смысл открывать карту под депо или достаточно текущего счёта?
Закинул, поучавствовал.
Только акция от Минфина, нет смысла морозить деньги под смешные проценты.
За карточку даже не было разговора - только текущий 2620.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Суб 15 чер, 2019 13:35
kreuz
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