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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 599600601602

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 624
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
137
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
142
Всього голосів : 624
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 21:07

  mihasik написав:Планирую депо закинуть под акцию.
Есть смысл открывать карту под депо или достаточно текущего счёта?

Что за акция?
slasva
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 21:09

  slasva написав:
  mihasik написав:Планирую депо закинуть под акцию.
Есть смысл открывать карту под депо или достаточно текущего счёта?

Что за акция?

Минфин+розыгрыш жука
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 21:23

Re: ОТП БАНК

Достатньо поточного рахунку. Під це можуть відкрити безкоштовно інтернет-кабінет отпсмарт.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 04:56

  Кочевник написав:Достатньо поточного рахунку. Під це можуть відкрити безкоштовно інтернет-кабінет отпсмарт.

А что этот кабинет даёт?
По окончании,через него, без комиссии, можно будет перекинуть тело с % в другой банк? И не нужно топать в отделение забирать?
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:38

  mihasik написав:
  Кочевник написав:Достатньо поточного рахунку. Під це можуть відкрити безкоштовно інтернет-кабінет отпсмарт.

А что этот кабинет даёт?
По окончании,через него, без комиссии, можно будет перекинуть тело с % в другой банк? И не нужно топать в отделение забирать?

Так, жеби було. Платіж назовні з комімсією. Хіба в межах банку без комісії.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 15:23

  mihasik написав:Планирую депо закинуть под акцию.
Есть смысл открывать карту под депо или достаточно текущего счёта?



Закинул, поучавствовал.
Только акция от Минфина, нет смысла морозить деньги под смешные проценты.
За карточку даже не было разговора - только текущий 2620.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:19

В тарифах есть такой пункт

Комісія за використання кредитних коштів, відсоток від суми заборгованості на дату закінчення розрахункового періоду - 1%


А когда в ОТП заканчивается "розрахунковий період" ?
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 01:18

8.5.1.За користування Кредитом, наданим Клієнту протягом Розрахункового циклу, що погашений Клієнтом до дати закінчення відповідного Платіжного періоду, що слідує за Розрахунковим циклом, в якому було надано Клієнту Кредит, Клієнту встановлюється Пільговий період користування Кредитом на умовах, визначених Правилами. Тривалість Пільгового періоду та розмір процентної ставки впродовж Пільгового періоду визначається Тарифами.
Застереження: Дія п.8.5.1. не розповсюджується на кредитну лінію до приватної платіжної картки для клієнтів, що зареєстровані як СПД/ФОП та оформили кредитну лінію починаючи з 25.02.2013р.

Те если клиент зарегистрирован как ФОП, то по любым кредитным картам ОТП нет льготного периода ?
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:43

  rudnitep написав:В тарифах есть такой пункт

Комісія за використання кредитних коштів, відсоток від суми заборгованості на дату закінчення розрахункового періоду - 1%


А когда в ОТП заканчивается "розрахунковий період" ?


як в Альфі, в день договору + 25 діб на поповнення, надсилають СМС за фактом з сумою заборгованості + в клієнт-банку в інформації по карті є цифри і дати
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:45

  rudnitep написав:Те если клиент зарегистрирован как ФОП, то по любым кредитным картам ОТП нет льготного периода ?


вони колись пропонували кредити саме ФОПам, напевно це з того періоду цитата
я у них ФОП (маю рахунки), але карта як на фізособу, все грейс-періоди є і працюють
Basilio2020
 
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